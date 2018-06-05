Citroen'in yeni elektrikli otomobili tek bir şarjla 450 km yol gidecek!

Son dönemde tüm dünyada elektrikli otomobillere büyük bir talep ve bu talep her geçen gün artıyor. Fransız otomotiv devi Citroen ise artan bu talebi karşılamayı hedefliyor.Şirket elektrifikasyon stratejisi kapsamında yeni e-CMP platformu üzerinde yeni bir elektrikli otomobil geliştirdi. Son derece kompakt bir yapıya sahip olan mini Citroen, 4-14 Ekim tarihleri arasında Paris’te düzenlenecek otomobil fuarında gözler önüne çıkacak. Mini elektrikli şehir otomobilinin 2020 yılında ise yola çıkarılması planlanıyor.

Citroen, CMP platformlu araçlarında azami olarak 450 km menzil sağlayan olan 50 kWh kapasiteli bataryalar kullanma kararı aldı. Çünkü daha düşük maliyete sahip olan bu bataryalar Citroen’in kullanıcılarına daha ucuz EV (electric vehicle) modelleri sunmasına imkân tanıyacak.

Yeni model, markanın ilk EV segmenti araç girişimi değil. Citroen, hali hazırda C-Zero ve E-Mehari de dahil olmak üzere birçok EV modelini tanıtmış durumda. Şirket, 2023 yılına kadar Citoen, ürün yelpazesindeki modellerin %80’i için birer elektrikli varyant sunacak. Ayrıca 2025 itibariyle sadece elektrikli otomobil satmayı planlıyor.

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