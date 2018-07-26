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Çocuklar için üretildi: Mi Bunny Watch 3

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.07.2018 08:20 | Son Güncelleme

Genel olarak uygun fiyatlı akıllı telefon modelleriyle tanıdığımız Xiaomi, çocuklara özel bir akıllı saat duyurdu. İşte Xiaomi Mi Bunny Watch 3 hakkındaki tüm detaylar.

Çocuklar için üretildi: Mi Bunny Watch 3

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan Xiaomi, giyilebilir teknoloji alanında da geniş bir kullanıcı kitlesine sahip. Özellikle Mi Band modellerinin tüm dünyada oldukça popüler olduğunu söylemek, pek de yanlış olmayacaktır.

Çinli teknoloji şirketi giyilebilir teknolojiler alanındaki müşteri kitlesini, her yaşa yaymak istiyor. Hali hazırda erişkin yaştaki kullanıcı kitlesinde oldukça geniş bir topluluğa hitap eden Xiaomi’nin yeni hedefi ise çocuklar.

Bu bağlamda çocuklar için oldukça fonksiyonel bir akıllı saat tanıtan Çinli üretici, yine oldukça uygun fiyatlı bir ürünle piyasayı sallayacağa benziyor.

Xiaomi Mi Bunny Watch 3 ismi ile tanıtılan saat nano SIM yuvası ve 4G LTE desteğiyle birlikte geliyor. 320 x 360 piksel çözünürlüğünde 1.41 inçlik AMOLED ekrana sahip olan saatin ağırlığı ise 51 gram.

Oldukça hafif bir tasarıma sahip olan Xiaomi Mi Bunny Watch 3, 2MP’lik dahili bir kamera ile gelecek. IPX7 sertifikası ile suya karşı dayanıklı olan saatin pil ömrü ise 30 saat. Xiaomi tarafından yapılan açıklamaya göre saatin şarj olma süresi ise 50 dakika.

Şimdilik yalnızca pembe ve mavi renklerde satışa sunulan saatin fiyatı ise 90 dolar olarak belirlenmiş durumda. Mi Bunny Watch 3’ün Avrupa’da satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

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Xiaomi akıllı saat

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