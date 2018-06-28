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Çok yakında yeni modellerini tanıtacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.06.2018 10:49 | Son Güncelleme

vivo’nun yeni orta segment telefonları TENAA’dan sertifika alırken görüldü. Böylece telefonların özellikleri hakkında ilk detaylar ortaya çıktı.

Çok yakında yeni modellerini tanıtacak

Amiral gemisi akıllı telefonları NEX ve NEX S’i kısa süre önce satışa sunan vivo, şimdi de orta segment telefonlarına yenilerini ekliyor. Şirketin orta segmentten iki yeni telefonu bugün sertifika alırken görüldü. TENAA tarafından paylaşılan bilgiler sayesinde telefonların model numaraları ve teknik özellikleri hakkında ilk detaylar ortaya çıktı.

V1803BA ve V1730DT model numaralarıyla gelen telefonlar, boyut ve ağırlık olarak neredeyse birebir aynı. Ancak teknik özellikler konusunda V1730DT daha gelişmiş özelliklere sahip.

1080 x 2280p çözünürlükte 6.2 inç ekrana sahip telefonun teknik özellikleri arasında 1.8 GHz sekiz çekirdekli CPU, 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı ve microSD hafıza kartı desteği yer alıyor. Bu özellikler Snapdragon 636 yonga setine işaret ediyor ama telefonun yeni bir yonga seti kullanması da mümkün.

V1803BA ise 720 x 1520p çözünürlükte 6.2 inç ekran, 2.0 GHz sekiz çekirdekli CPU, 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı ve microSD hafıza kartı desteğiyle geliyor. Bu modelin Snapdragon 625 yonga seti kullandığı tahmin ediliyor.

Her iki telefonda 13 + 2 megapiksel çift arka kamera, 8 megapiksel selfie kamerası ve 3180 mAh bataryaya sahip.

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TENAA Vivo

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