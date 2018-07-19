Crossover SUV satışları patladı

Son dönemde yükselişe geçen crossover SUV segmenti araçlara olan ilgi çığ gibi büyüyor. Bu segmentteki araçlara olan yüksek talep satışlara da yansıyor. Avrupa’da talep patlaması yaratan crossover SUV modelleri yine satış rekorları kırdı.

Avrupa’da büyüyen SUV pazarının lideri Alman otomotiv devi Volkswagen Group oldu. Yeni Arona ve T-Roc gibi modeller sayesinde satışlarını arttıran Volkswagen, grubunun lideri konumunda. Öte yandan Audi, Seat, Porsche ve Skoda da satışlarda büyük artış yakaladı.

PSA Group bünyesinde faaliyet gösteren Opel / Vauxhall, Peugeot, Avrupa’daki SUV satış hacmini giderek arttırıyor. Avrupa’daki büyüyen SUV pazarındaki paylarını arttıran diğer otomotiv devleri ise Volvo, Jaguar, Toyota, Jeep, Renault, Dacia, Lexus, BMW, Kia ve Hyundai.

Tabii artan bu satışlar bazı üreticilere yaramadı. Otomotiv endüstrisinde her geçen gün kızışan SUV rekabetinde istediği başarıyı yakalamayan isimler ise Fiat, Alfa Romeo, Mercedes-Benz, Ford ve Land Rover gibi otomotiv devleri.

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