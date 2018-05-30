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Cüzdan dostu Meizu 6T resmi olarak tanıtıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.05.2018 09:54 | Son Güncelleme

Çin merkezli akıllı telefon markanın cüzdan dostu yeni telefonu Meizu 6T resmi olarak tanıtıldı.

Cüzdan dostu Meizu 6T resmi olarak tanıtıldı

Bir süredir tanıtılacağı ile ilgili bilgilerin internette dolaştığı Meizu 6T duyuruldu. Polikarbonat gövdesi, 18:9 ekranı ve fiyatına göre oldukça hoş tasarımı ile dikkat çeken telefon, bütçesi fazla geniş olmayanlar için uygun bir seçenek olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

1.5GHz frekans hızına sahip olan ve sekiz çekirdekli MediaTek MT6750 işlemciden gücünü alan cihaz, Sony IMX278 RGBW sensöre sahip bir arka kameraya ek olarak derinlik yaratmak için 2MP’lik ikinci bir arka kameraya sahip. Önde ise 5MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor.

Ürünün genel özelliklerine göz atacak olursak:

İşlemci: MediaTek MT6750

RAM: 3GB/4GB

Depolama: 32GB/64GB

Ekran: 5,7 inç HD+

Arka Kamera: 13MP+2MP

Ön Kamera: 5MP

Batarya: 3300mAh

İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

Siyah, altın ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile kullanıcıların karşısına çıkacak olan Meizu 6T, 3GB RAM, 64GB depolama alanı bulunan versiyonu için 124 dolar, 4GB RAM, 32GB depolama alanı bulunan versiyonu için ise 155 dolar, 4GB RAM, 64GB depolama alanı bulunan versiyonu için ise 171 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak.

Bütçe dostu Meizu 6T duyuruldu

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Anahtar Kelimeler:
Meizu 6T teknoloji

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