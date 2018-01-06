Dacia Duster yenilendi

Şirket CEO’su, 2018 Dacia Duster’ın Euro NCAP testlerinden en az üç yıldız almasını bekliyor. Ayrıca otonom frenleme ve diğer güvenlik teknolojilerini içeren ekstra emniyet paketi ile bu not daha da yükselebilir.

2018 Dacia Duster için 1.2 litrelik benzinli ve 1.5 litrelik dizel motor seçeneklerinin yanında iki tekerlekten çekişli (AWD) ve dört tekerlekten çekişli (4WD) versiyonlar ile satışa sunulacak. Şirket yaptığı açıklamada “Yenilenen Duster’da yedi kişilik bir seçenek olmayacak çünkü böyle bir yenilik orijinal modelin şasi ve tasarımına tamamen aykırı. Modelin kompaktlığını ve 4×4 işlevini korumak için böyle bir seçenekten olabildiğince kaçınıyoruz” dedi.

Yenilenen modelin kabin içi detaylarına değinirsek; iyileştirilen bilgi-eğlence sistemi sayesinde kullanıcılar akıllı telefonlarını Android Auto ve Apple Play Car ile çalıştırabilecek. Ayrıca yeni Duster’da kör nokta izleme, otomatik bölge iklim kontrolü, anahtarsız giriş sistemi de mevcut. Kabinin tamamı yepyeni bir gösterge paneli, yeni bir direksiyon simidi ve mevcut modele göre yumuşak dokulu malzemeler ile tamamen elden geçirildi.

Dış tasarımdaki ince değişiklikler ise yenilenen modele güçlü bir aile arabası görünümü vermek için yapılmış. Örneğin, yenilenen LED farlar, alüminyum tavan direklerinin yanı sıra yükseltilen tasarım sürücüye daha yüksek görüş yeteneği kazandırıyor ve güvenli hissettiriyor.

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