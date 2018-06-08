Daimler AG çıkmaza girdi

Pazartesi günü şirketin merkezinin bulunduğu Stuttgart’ta basın açıklaması yapan Daimler AG sözcüsü, Mercedes-Benz EQC için henüz lansman tarihinin belirlenmediğini açıkladı.

Alman üretici, gecikmeleri pil üretiminde yaşanan sıkıntılara ve diğer teknik sebeplere bağlıyor. Aslında bu sorunu hemen hemen birçok otomobil üreticisi yaşıyor. Üreticiler geleneksel içten yanmalı motorlu modellerden EV ve plug-in hibrid modellere geçerken parça tedarikinin yanı sıra birçok teknik sorunla karşı karşıya kalabiliyor.

Alman otomotiv devi 2022 yılına kadar Mercedes-Benz ürün yelpazesinde bulunan her bir model için elektrikli veya melez hibrid varyant geliştirmeyi planlıyor. Bu kapsamda şirket 50’den fazla elektrikli ve hibrid modeli satışa sunacak. Ayrıca Daimler bünyesindeki Smart, 2020 itibariyle dizel ve benzinli modellerin satışını durduracak.

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