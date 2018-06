Dansa hazır mısınız? Just Dance 2019 duyuruldu!

Yeni Just Dance oyununda bu senenin hit şarkıları damga vuracak gibi duruyor. Özel dans sanatçıları ile çalışan Ubisoft, Just Dance 2019'da oyunculara ne gibi sürprizler hazırladığı henüz bilinmiyor ancak konferansa Just Dance ile başlangıç yapan firma, gösteri yapmaktan asla vazgeçmeyecek gibi. Son oyunu 7 milyon adet satan Just Dance serisi, Ubisoft için büyük bir gelir kapısı olmuş durumda artık.

Genel olarak sunumu değerlendirecek olursak, Ubisoft bu sene pek bir gösterim gerçekleştirmedi. Özellikle yeni Splinter Cell duyurusu bekleyen oyuncular, umduklarını konferansta bulamadı.

Ek olarak Ubisoft, Assassin's Creed, Division 2 ve Beyond Good and Evil 2 ile bekleyenlerini memnun etmeye çalıştığı bir sunum ile bizlere veda etti. Peki ya siz genel olarak konferans hakkında neler düşünüyorsunuz?

Kaynak: Teknolojioku