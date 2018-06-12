HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Dansa hazır mısınız? Just Dance 2019 duyuruldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.06.2018 11:23 | Son Güncelleme

Ubisoft klasiği haline gelen oyun serisi sene Just Dance 2019 ile aramazı katılıyor.

Dansa hazır mısınız? Just Dance 2019 duyuruldu!

Yeni Just Dance oyununda bu senenin hit şarkıları damga vuracak gibi duruyor. Özel dans sanatçıları ile çalışan Ubisoft, Just Dance 2019'da oyunculara ne gibi sürprizler hazırladığı henüz bilinmiyor ancak konferansa Just Dance ile başlangıç yapan firma, gösteri yapmaktan asla vazgeçmeyecek gibi. Son oyunu 7 milyon adet satan Just Dance serisi, Ubisoft için büyük bir gelir kapısı olmuş durumda artık.

Genel olarak sunumu değerlendirecek olursak, Ubisoft bu sene pek bir gösterim gerçekleştirmedi. Özellikle yeni Splinter Cell duyurusu bekleyen oyuncular, umduklarını konferansta bulamadı.

Ek olarak Ubisoft, Assassin's Creed, Division 2 ve Beyond Good and Evil 2 ile bekleyenlerini memnun etmeye çalıştığı bir sunum ile bizlere veda etti. Peki ya siz genel olarak konferans hakkında neler düşünüyorsunuz?

Kaynak: Teknolojioku


PARTNERMemleket havasında tatilMemleket havasında tatil
Google'dan Füreya Koral'a DoodleGoogle'dan Füreya Koral'a Doodle
YouTube'dan müzik dinleyen kişilere kötü haber!YouTube'dan müzik dinleyen kişilere kötü haber!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
just dance Ubisoft

En Çok Okunan Haberler

Bu ilacı içmeyin! Ölüm saçıyor

Bu ilacı içmeyin! Ölüm saçıyor

Singapur'da tarihi zirve: Trump ve Kim ilk kez bir arada

Singapur'da tarihi zirve: Trump ve Kim ilk kez bir arada

Muğdat Çelik, Galatasaray'a imzayı atıyor

Muğdat Çelik, Galatasaray'a imzayı atıyor

Çukur sezon finalinde kimler öldü? Hangi oyuncular Çukur'dan ayrıldı? Selim, Medet ve İdris öldü mü?

Çukur sezon finalinde kimler öldü? Hangi oyuncular Çukur'dan ayrıldı? Selim, Medet ve İdris öldü mü?

24 Haziran seçimleri son anket sonucu! 'Kürt seçmen Erdoğan'ı destekliyor' dedi oy oranlarını açıkladı

24 Haziran seçimleri son anket sonucu! 'Kürt seçmen Erdoğan'ı destekliyor' dedi oy oranlarını açıkladı

İş teklifini kabul etti, kabusu yaşadı: Üzerime çıktı, beni zorla öptü

İş teklifini kabul etti, kabusu yaşadı: Üzerime çıktı, beni zorla öptü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Huawei Mate 20 dev bir ekranla gelecek

Huawei Mate 20 dev bir ekranla gelecek

Google'dan Füreya Koral'a Doodle

Google'dan Füreya Koral'a Doodle

YouTube'dan müzik dinleyen kişilere kötü haber!

YouTube'dan müzik dinleyen kişilere kötü haber!

Bu mikrofon oyun yayıncıları için geliştirildi

Bu mikrofon oyun yayıncıları için geliştirildi

Yapay zeka temelli çalışmalar yapıyor

Yapay zeka temelli çalışmalar yapıyor

Galaxy A9 Star’la Çin’de yeni başlangıç

Galaxy A9 Star’la Çin’de yeni başlangıç

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.