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Deadpool Avengers ekibine mi dahil olacak?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.07.2018 12:01 | Son Güncelleme

Disney ile Fox arasında süren satın alım süreci nihayet sonuçlandı. İşte detaylar!

Deadpool Avengers ekibine mi dahil olacak?

2009 yılında Marvel’ı 4 milyar dolarlık, rekor denebilecek bir ücret ile satın alan Disney, Marvel tarafından hakları başka film stüdyolarına devredilmiş popüler çizgi roman kahramanlarının peşindeydi. Tabii ki bugüne kadar. Çünkü Marvel ile Fox arasında devam eden satın alım süreci nihayet sonuçlandı. Ve resmi olarak artık Fox, Disney'e ait.

İlk olarak hakları Sony’nin elinde olan Spider-Man’i Marvel çatısı altında izleme imkanı bulsak da bu durum özel bir anlaşmanın sonucu gerçekleşmişti. Mesela aynı durum X-Men, Fantastic Four ve Deadpool için geçerli değil henüz. Ancak bu satın alımın ardından mutlaka bu karakterleri de yeni evren içerisinde görme şansına erişeceğiz.

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Yeni bir hamle ile Fox’u da satın alan Disney, nihayet tüm engelleri ortadan kaldırmayı başardı. Bu satın alımın sonucunda artık tüm Marvel karakterlerini bir arada görme şansına erişebileceğiz. Hayal etsenize Deadpool'un bir an da Avengers ekibi ile beraber Thanos'a karşı savaştığını... Evet, düşüncesi bir güzel.

Büyük ihtimalle yeni Avengers filminde bu karakterleri görme şansına erişemeyeceğiz ancak kurulacak olan yeni evrende neden olmasın Fantastic Four, Deadpool, X-Men?

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Deadpool Avengers teknoloji

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