Dell performansı ve verimliliği artırıyor

Dell, Dell Technologies World 2018 etkinliğinde kapsamlı bir servis portföyü tarafından desteklenen yeni Dell EMC depolama ve sunucu ürünlerini gün yüzüne çıkardı, Modern Veri Merkezleri güçlendirmek için bir kez daha çıtayı yükselten firma yeni ürünleriyle birlikte müşterilerin daha iyi iş sonuçları elde etmesine yardımcı olmayı hedefliyor.
Dell EMC PowerMax
Dell EMC’nin kurumsal sınıf depolama markası olan PowerMax in yeni sürümünde uçtan uca NVMe desteği sunuluyor. Bunun yanı sıra cihaz üzerinde yerleşik olarak bir makine öğrenim motoru da geliyor. Dell EMC’nin amiral gemisi depolama sisteminin başarılı mimarisi ve yetenekleri üzerine kurulu PowerMax, 10M IOPS ve % 50 daha iyi yanıt süreleri sağlayan en hızlı depolama cihazlarından biri. Firmanın söylediğine göre hız açısında yeni tanıtılan PowerMax en yakın rakibine göre 2 kat daha hızlı.
Uçtan uca NVMe ile tasarlanan yeni PowerMax, sadece hızlı, akıllı ve verimli olmakla kalmayıp aynı zamanda dünyanın en zorlu iş yüklerine sahip uygulamalarını yürütecek şekilde de tasarlanmış.
Dell EMC PowerMax
Buna ek olarak, PowerMax işletim sistemi, herhangi bir yönetim yükü olmadan performansı en üst düzeye çıkarmak için tahmini analitik ve model tanıma özelliğinden yararlanan, özerk depolamayı gerçeğe dönüştüren yerleşik bir makine öğrenim motoru içeriyor. Bildiğimiz kadarı ile Dell EMC, bu seviyedeki depolama yazılımı zekasını sağlayabilen tek şirket.
Modern Veri Merkezleri
PowerMax ayrıca endüstri standartlarının üzerinde güvenlik, koruma ve esneklik sunarken, 5: 1’e varan veri azaltma sağlayan satır içi tekilleştirme ve gelişmiş sıkıştırma özelliklerine de sahip. İş açısından kritik önem taşıyan uygulamaların sıfır kapalı kalma süresine de yardımcı olmak için tasarlanmış. Modern Veri Merkezleri
Dell EMC PowerEdge MX
Dell EMC, modern veri merkezi için yeni bir modüler altyapı çözümü olan yeni PowerEdge MX’i de görücüye çıkardı. Dell EMC‘nin geçmiş deneyimleri ile tasarlanan yeni PowerEdge MX, müşterilerin yeni ve gelişmekte olan iş yükleri için BT altyapısını esnek bir şekilde yapılandırmasını ve optimize etmesini sağlıyor.
2018’in ikinci yarısında satışa sunulacak yeni PowerEdge MX, yoğun sanallaştırma, yazılım tanımlı depolama ve ağ oluşturma, ağ işlevleri sanallaştırma (NFV) ve büyük veri analitik ortamları için BT’ye yeni esneklik seviyeleri getirecek.
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