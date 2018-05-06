Dell performansı ve verimliliği artırıyor

Dell, Dell Technologies World 2018 etkinliğinde kapsamlı bir servis portföyü tarafından desteklenen yeni Dell EMC depolama ve sunucu ürünlerini gün yüzüne çıkardı, Modern Veri Merkezleri güçlendirmek için bir kez daha çıtayı yükselten firma yeni ürünleriyle birlikte müşterilerin daha iyi iş sonuçları elde etmesine yardımcı olmayı hedefliyor.

Dell EMC PowerMax

Dell EMC’nin kurumsal sınıf depolama markası olan PowerMax in yeni sürümünde uçtan uca NVMe desteği sunuluyor. Bunun yanı sıra cihaz üzerinde yerleşik olarak bir makine öğrenim motoru da geliyor. Dell EMC’nin amiral gemisi depolama sisteminin başarılı mimarisi ve yetenekleri üzerine kurulu PowerMax, 10M IOPS ve % 50 daha iyi yanıt süreleri sağlayan en hızlı depolama cihazlarından biri. Firmanın söylediğine göre hız açısında yeni tanıtılan PowerMax en yakın rakibine göre 2 kat daha hızlı.

Uçtan uca NVMe ile tasarlanan yeni PowerMax, sadece hızlı, akıllı ve verimli olmakla kalmayıp aynı zamanda dünyanın en zorlu iş yüklerine sahip uygulamalarını yürütecek şekilde de tasarlanmış.