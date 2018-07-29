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Detroit: Become Human'ın geliştiricisi davayı kaybetti!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.07.2018 12:03 | Son Güncelleme

Zamanında Quantic Dream stüdyosundan ayrılan bir çalışanın açtığı dava sonuçlandı.

Detroit: Become Human'ın geliştiricisi davayı kaybetti!

Quantic Dream'in başı belada. İşçi mahkemesi tarafından açılan davayı kaybeden firma, çalışanına kıdemli tazminat ödeyecek.

Eksi bir Quantic Dream çalışanı, çalışma ortamında kendisine yapılan ağır şakaları kaldıramayınca istifa etmişti. Eski çalışan, çalışma ortamında paylaşılan bazı kırıcı görsellerden rahatsız olmuş ve Quantic Dream ile yollarını ayırmıştı. Fransa'da bulunan işçi mahkemesi, çalışanın geride bıraktığı tüm istihdam hakları ve kıdem tazminatının ödenmesi yönünde kararını verdi.

Firmanın hakkında daha öncesinde de bu tarz haberler vardı. Stüdyonun yöneticisi ve oyunların yönetmeni David Cage, çalışanlara uyguladığı küçük düşürücü şakalar ile gündeme gelmişti. İşin komik tarafı bunu haber yapan bir haber sitesi, Quantic Dream tarafından dava edilmişti.

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Quantic Dream yapılan haberin bir karalama kampanyası olduğunu ihala iddia ediyor. Fransız haber sitesi ise, bunun sadece bir haber olduğunu belirtmiş, Quantic Dream tarafından yapılan suçlamaları reddetmişti. Fransa işçi mahkemesi tarafından ise, habere konu olan eski çalışan lehine karar çıktı.

Fransız işçi mahkemesi, eski Quantic Dream çalışanına haklarının verilmesi yönünde karar aldı. Bakalım firma bundan sonra çalışanlarına karşı rahat durabilecek mi göreceğiz.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Detroit: Become Human mahkeme

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