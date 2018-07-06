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Dev ekranlı Honor Note 10 geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.07.2018 09:01 | Son Güncelleme

Mayıs ayında duyurulan amiral gemisi Honor 10’un büyük kardeşi Honor Note 10, şirketin tepe ismi tarafından Weibo’da resmen doğrulandı.

Dev ekranlı Honor Note 10 geliyor

Çerçevesiz telefonlarla beraber 6 inçe dayanan normal telefon boyutları, phablet sınıfını 7 içe doğru itti. Huawei’nin alt markası Honor da, değişen bu talebe cevap olarak mevcut amiral gemisi Honor 10’un neredeyse 1.2 inç daha büyük ekranlı versiyonunu pazara sürmeye hazırlanıyor. Bir süredir varlığı bilinen model, Zhao Ming tarafından Çin’in sosyal medyası Weibo’da doğrulandı.

Açıklamada, cihaz üzerinde iki yıldır çalışıldığı belirtildi. Bununla birlikte aslında neden Note 8’den direkt Note 10‘a atlandığı açıklamaya çalışmış gibi gözüküyor.

Pek çok özelliğiyle Honor 10’a benzeyeceği düşünülen Note 10 için, Çinli firmanın Samsung’dan 6.9 inçlik OLED ekran siparişi ettiği söyleniyor. Cihazda ayrıca Kirin 970 bulunacağı düşünülse de, kimilerine göre yetişmesi durumunda Kirin 980’in kullanılabileceği öngörülüyor. Artık varlığından resmen haberdar olacağımız telefonun, IFA curcunası içinde eylülde tanıtılacağı düşünülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Honor 10 Honor Note 10

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