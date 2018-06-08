Dev şirket WhatsApp’ı ve Snapchat’i yasakladı!

WhatsApp bir darbe de Continental’den aldı. Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden biri olarak gösterilen Continental firması, gizlilik endişelerini resmiyete döktü ve WhatsApp’ı, Snapchat’i yasakladı.
Continental CEO’su Elmar Degenhart, veri koruma yasasına uyma yükünü kullanıcılara bırakmanın doğru olmadığını söyleyerek, şirket telefonlarında WhatsApp’ın ve Snapchat’in kullanılmasını yasakladıklarını açıkladı. Şirketten yapılan bir başka açıklamada ise şirket cihazlarında saklanan kişi bilgilerinin güvenliği için bu yasağın ortaya çıktığı ve yasağın hemen yürürlüğe gireceği belirtildi.
Continental’e göre WhatsApp gibi hizmetlerin verileri koruma konusunda sorunları var. Bu sorunların gizli bilgileri üçüncül kişilere ulaştırma riski şirketi böyle bir yasak almaya yönlendirdi. WhatsApp gibi uygulamaların rüştünü ispat etmesi durumunda şirketin yasağı kaldırması olası. Ancak o zamana kadar hiçbir Continental çalışanına WhatsApp ve Snapchat kullanmak yok.
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