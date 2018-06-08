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Dev şirket WhatsApp’ı ve Snapchat’i yasakladı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.06.2018 18:46 | Son Güncelleme

Lastik üreticisi Continental, ilginç bir yasak ile gündeme geldi. Continental firması, şirkete ait 36 bin akıllı telefonda WhatsApp ve Snapchat kullanmanın yasaklandığını duyurdu. Continental’in bu yasağının arkasında ise şirketin gizlilik endişeleri var.

Dev şirket WhatsApp’ı ve Snapchat’i yasakladı!

WhatsApp bir darbe de Continental’den aldı. Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden biri olarak gösterilen Continental firması, gizlilik endişelerini resmiyete döktü ve WhatsApp’ı, Snapchat’i yasakladı.

CONTİNENTAL WHATSAPP’I VE SNAPCHAT’İ YASAKLADI

Continental CEO’su Elmar Degenhart, veri koruma yasasına uyma yükünü kullanıcılara bırakmanın doğru olmadığını söyleyerek, şirket telefonlarında WhatsApp’ın ve Snapchat’in kullanılmasını yasakladıklarını açıkladı. Şirketten yapılan bir başka açıklamada ise şirket cihazlarında saklanan kişi bilgilerinin güvenliği için bu yasağın ortaya çıktığı ve yasağın hemen yürürlüğe gireceği belirtildi.

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WHATSAPP’IN SORUNLARI CONTİNENTAL’E KARAR ALDIRDI

Continental’e göre WhatsApp gibi hizmetlerin verileri koruma konusunda sorunları var. Bu sorunların gizli bilgileri üçüncül kişilere ulaştırma riski şirketi böyle bir yasak almaya yönlendirdi. WhatsApp gibi uygulamaların rüştünü ispat etmesi durumunda şirketin yasağı kaldırması olası. Ancak o zamana kadar hiçbir Continental çalışanına WhatsApp ve Snapchat kullanmak yok.

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Continental Whatsapp Snapchat yasak

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