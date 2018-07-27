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Devil’s Hunt tanıtıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.07.2018 11:45 | Son Güncelleme

Layopi Games üçüncü şahıs aksiyon oyunu Devil’s Hunt'ı resmi olarak duyurdu.

Devil’s Hunt tanıtıldı

Yayıncı 1C Company ve Polanya merkezli geliştirici Layopi Games üçüncü şahıs aksiyon oyunu Devil’s Hunt'ı PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için duyurdu.

Peki Devil’s Hunt bizlere neler sunacak? Bu üçüncü şahıs aksiyon oyununda Şeytanlar ve Melekler arasındaki savaş sizi cehenneme geri götürüyor. Şeytani güçlere sahip Desmond karakteri olarak görevimize başlayacak, savaşın her iki tarafından birine katılarak dünyamızın kaderini belirleyeceğiz.

Oyun ağır bir hikaye anlatımı sunmayı hedefliyor oyunculara. İşin en ilginç yanı ise tasarım konusunda antik şehirlerden ve modern ABD'den faydalanılmış olması. Oyun kontroller bakımından akıcı ancak bir o kadar da ezberlenmesi zor kombolar üzerine odaklı olacak. Kısacası kolay bir oynanış deneyimi sunmayacak. Eh bu durum zoru seven kullanıcıları memnun edecektir diye düşünüyorum.

Her iki taraf için de bir ara bulucu olarak göreve başlayan karakterimiz, görevinin sonucunda bir taraf seçmek zorunda kalacak. Bu bilgiler dışında yapımcı daha fazla bilgi paylaşımından kaçınmış olsa da paylaşılan detay ve görüntülerin oldukça tatmin edici olduğunu söyleyebiliriz. Oyunun yapısı az buçuk Hellblade'i de andırmıyor değil.

Devil’s Hunt 2019 yılı içerisinde PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için raflardaki yerini almış olacak.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Layopi Games Devil’s Hunt

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