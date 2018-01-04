DeX Station’un gelişmiş versiyonu geliyor

Geçtiğimiz sene tanıtılan DeX Station, telefonu üzerine koyduğunuzda onu mini PC olarak kullanmanıza imkan veren bir yapıya sahipti. Fakat monitör ile DeX Station arasında bağlantı kurmak için HDMI girişine ihtiyacınız vardı.

DeX Pad ile bu ihtiyaç tarihe karışacak. Zira sızdırılan bilgilere göre DeX Pad, kablosuz bağlantı özelliklerinin ön plana çıkartıldığı bir aksesuar olacak. Telefonu mini PC’ye çevirmesinin yanı sıra, aynı zamanda şarj istasyonu görevi de görecek olan DeX Pad, Galaxy S9 ile eş zamanlı olarak tanıtılacak.

Bu arada dip not olarak belirtelim. Galaxy S9 ile ilgili ortaya atılan son iddialarda, telefonun Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılacağı belirtilmişti. Hatta Samsung’un S9’u çoktan hazır duruma getirdiği ve istemesi halinde MWC’yi beklemeden S9’u CES’de de tanıtabileceği iddia edilmişti.

Elbette tüm bu gelişmelerin şimdilik bir iddiadan ibaret olduğunu da unutmamak gerekiyor. Nihai sonuç için Şubat ayının sonunda gerçekleşen MWC’yi beklemek, en doğru karar olacaktır.

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