HABER

DeX Station’un gelişmiş versiyonu geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 04.01.2018 10:07 | Son Güncelleme 5 saat önce

Galaxy S8 etkinliğinde, masaüstünü PC’ye çeviren DeX Station isimli bir aparat tanıtılmıştı. Öyle görünüyor ki Samsung bu aparatın daha da gelişmiş versiyonu olan DeX Pad isimli yeni aksesuarını S9 ile eş zamanlı olarak tanıtacak.

DeX Station’un gelişmiş versiyonu geliyor

Geçtiğimiz sene tanıtılan DeX Station, telefonu üzerine koyduğunuzda onu mini PC olarak kullanmanıza imkan veren bir yapıya sahipti. Fakat monitör ile DeX Station arasında bağlantı kurmak için HDMI girişine ihtiyacınız vardı.

DeX Pad ile bu ihtiyaç tarihe karışacak. Zira sızdırılan bilgilere göre DeX Pad, kablosuz bağlantı özelliklerinin ön plana çıkartıldığı bir aksesuar olacak. Telefonu mini PC’ye çevirmesinin yanı sıra, aynı zamanda şarj istasyonu görevi de görecek olan DeX Pad, Galaxy S9 ile eş zamanlı olarak tanıtılacak.

Bu arada dip not olarak belirtelim. Galaxy S9 ile ilgili ortaya atılan son iddialarda, telefonun Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılacağı belirtilmişti. Hatta Samsung’un S9’u çoktan hazır duruma getirdiği ve istemesi halinde MWC’yi beklemeden S9’u CES’de de tanıtabileceği iddia edilmişti.

Elbette tüm bu gelişmelerin şimdilik bir iddiadan ibaret olduğunu da unutmamak gerekiyor. Nihai sonuç için Şubat ayının sonunda gerçekleşen MWC’yi beklemek, en doğru karar olacaktır.

Arçelik’in yeni ürünü Telve Pro ile Türk kahvesi keyfi

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
teknoloji Samsung Galaxy S8 DeX Station

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Everton, Cenk Tosun transferini duyurdu!

Everton, Cenk Tosun transferini duyurdu!

Alkollü içkilerde ÖTV artışı

Alkollü içkilerde ÖTV artışı

İstanbul'da kar yağışının ne zaman olacağı açıklandı!

İstanbul'da kar yağışının ne zaman olacağı açıklandı!

‘5 milyon liralık ikramiye bana çıktı’ şakası

‘5 milyon liralık ikramiye bana çıktı’ şakası

Son anket sonucunda tarihi rekor

Son anket sonucunda tarihi rekor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
8 ton ağırlığında! Hızla Dünya'ya yaklaşıyor

8 ton ağırlığında! Hızla Dünya'ya yaklaşıyor

Google'dan korkutan açıklama: Bilgisayarlarda büyük tehlike!

Google'dan korkutan açıklama: Bilgisayarlarda büyük tehlike!

2018’de hangi ürünleri konuşacağız?

2018’de hangi ürünleri konuşacağız?

Nokia 2 modeli güncellendi

Nokia 2 modeli güncellendi

Apple'ın yeni minik bombası iPhone SE 2 nasıl olacak?

Apple'ın yeni minik bombası iPhone SE 2 nasıl olacak?

Bir Microsoft efsanesi yolun sonuna geldi!

Bir Microsoft efsanesi yolun sonuna geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.