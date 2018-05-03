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Dieselgate skandalı pahalıya patladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.05.2018 09:09 | Son Güncelleme

2015 yılında gerçekleşen “Dieselgate skandalı” Volkswagen Group’a deyim yerindeyse pahalıya patladı. Şirket son yıllarda para cezaları, tazminatlar ve gerekli revizyonlar için son tahminlere göre yaklaşık 30 milyar dolar para harcadı.

Dieselgate skandalı pahalıya patladı

Dieselgate skandalı Volkswagen Group’a deyim yerindeyse pahalıya patladı. Şirket son yıllarda para cezaları, tazminatlar ve gerekli revizyonlar için son tahminlere göre yaklaşık 30 milyar dolar para harcadı.

Volkswagen Group CEO’su Herbert Diess geçtiğimiz hafta şirketin kârını %3,6’lık bir düşüş ile 4,21 milyar avro olarak açıkladı. Ancak iyimser tavrını koruyan Diess, “Volkswagen Group sağlam bir ekonomiye sahip.

Son çeyrekteki mali veriler de doğru yolda olduğumuzun bir kanıtıdır” dedi. Alman otomotiv devi son dönemde ufak bir yönetim krizi yaşadı. Herbert Diess ise şirketin CEO’luk görevine geleli henüz birkaç hafta oldu. Ancak bu Diess’in şirket bünyesindeki reformlarını büyük bir sürat ve özveri ile gerçekleştirdiğini görmek için yeterli bir süre.
Yaşanan skandal, Alman otomotiv grubunu uzun ve karmaşık bir dönemin içine soktu. Olaydan sonra Avrupa Birliği’nin, ABD’nin ve başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin dikkatini üzerine çeken şirket, geleneksel dizel güç aktarma organlar ve mevcut modüler platformlarla ilgili birçok revizyon yapmak zorunda kaldı. Bu işe elektrikli otomobiller de eklenince şirketin Ar-Ge giderleri bir hayli yükseldi.

Ancak yaşanan tüm aksiliklere rağmen VW Group otomotiv endüstrisinin zirvesi konumunda ve dieselgate skandalının izlerini silmek için tek başına onlarca milyarlık yatırımı omuzlamış durumda. Otomotiv endüstrisinin geleceği olan elektrifikasyon ve otonom teknolojileri üzerinde yoğun mesai yapıyor.
Volkswagen Group, 2017 yılında 220 milyar dolarlık yıllık geliri ile rekor kırmıştı. Bu yıl ise şirketin hedefi %5’lik bir artış ile 231 milyar avroyu geçebilmek.

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Anahtar Kelimeler:
Dieselgate skandalı Volkswagen Group CEO

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