Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

WhatsApp mesajlaşmada zirveyi temsil ediyor desek yeridir. Neredeyse herkesin akıllı telefonunda yer alan WhatsApp’ın başı, her popüler yazılımın başına geldiği gibi sahte uygulamalarla dertte. Bu uygulamalardan biri daha önce de adını duymuş olabileceğiniz WhatsApp Plus.
WHATSAPP PLUS KİŞİSEL BİLGİLERİ ÇALIYOR
MalwareBytes istihbarat analisti Nathan Coller, 2017 yılından beri WhatsApp üzerinden ekmek yiyen WhatsApp Plus hakkında daha önceki raporları doğruladı. Raporlara göre WhatsApp Plus, Android telefonlarda etkisini gösteren Android/PUP.Riskware.Wtaspin.GB kodlu bir virüse sahip. Bu virüs sayesinde WhatsApp Plus, fotoğraflardan tutun rehbere kadar telefondaki her kişisel bilgiyi üçüncül kişilere aktarıyor.
EN BÜYÜK TEHLİKE ANDROİD’TE
WhatsApp Plus şu andan itibaren kötü amaçlı yazılım olarak işaretlenmiş durumda. Bu tür virüsler özellikle Google, Android ve Google Play Store tarafında etkisini gösteriyor. Google Play Store üzerinde WhatsApp, Facebook, Instagram ve Messenger gibi popüler uygulamaları taklit eden uygulamalar oldukça yaygın.
WHATSAPP PLUS VİRÜSÜ NASIL SİLİNİR?
Bu taklitlerden sakınmak için Google Play Store dışında güvensiz bir yerden uygulama indirmemek gerekiyor. Google Play Store’da tam güvenli olmadığı için uygulamanın bilgilerini kontrol etmek, orjinalliğini teyit etmek şart. En önemlisi telefonunuza virüs bulaştığını düşünüyorsanız bir antivirüs programı ile kendinizi güvene alabilirsiniz.
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