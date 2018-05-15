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Dikkat! Google Drive gidiyor, Google One geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.05.2018 21:06 | Son Güncelleme

Google, popüler depolama servisi Google Drive’ı kapatıyor. Teknoloji devi, Google Drive’ın yerini alacak yeni depolama hizmeti Google One’ı resmi olarak tanıttı. Peki Google One nedir?

Dikkat! Google Drive gidiyor, Google One geliyor!

Google Drive Google One olarak isim değiştiriyor. Google, dün yaptığı açıklama ile Google Drive’ı sonlandıracağını duyurdu. Açıklamaya göre Google Drive artık Google One adıyla yoluna devam edecek.

AİLE PAYLAŞIMI, CANLI DESTEK VE DAHASI… İŞTE GOOGLE ONE’IN ÖZELLİKLERİ

Google One, Spotify ve Apple Music gibi servislerin sunduğu aile paylaşımı hizmetini kendi uygulamasına getiriyor. Google’ın yeni depolama servisi, seçilecek olan depolama planını aynı anda 5 kişiyle paylaşmaya izin veriyor. Tabi gizliliğin korunacağını, herkesin kendi özel depolama alanı olacağını söyleyelim.

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Google One’ın en önemli özelliklerinden ve rakiplerine fark atan özelliklerinden biri canlı destek. Google One’a üye olacak kullanıcılar kafalarına takılan soruları veya çözüm bulamadıkları sorunları 7/24 Google One’ın canlı destek hattına anlatabiliyor, böylece destek alabiliyorlar. Google One’ın bizce en öne çıkan özelliği ise fiyatı.

GOOGLE EK ÜCRET ÖDEMEDEN GOOGLE ONE’A GEÇİRECEK

Google’ın evrim geçiren servisi Google One’ın ücretsiz üyeliği şimdilik 15GB ile sınırlı. Google One’ın en uygun fiyatlı planı ise 100GB’lık depolama alanı sunuyor. Bu alanın fiyatı aylık sadece 1,99 dolar. Google One’ın 200GB (aylık 2,99 dolar) ve 2TB (aylık 9,99 dolar) gibi diğer depolama seçenekleri de mevcut. Google Drive’ın 1TB’lık depolama hizmetini kullananlar ise hiçbir ek ücret ödemeden otomatik olarak 2TB’lık plana sahip oluyor, böylece aynı fiyata 1TB ek alan daha kazanmış oluyorlar.

GOOGLE ONE’IN İLK DURAĞI ABD OLACAK AMA…

Google One ilk olarak Google’ın ülkesi ABD’de hizmete açılacak. Google, ilerleyen zamanlarda ise dünya çapındaki tüm Google Drive kullanıcılarını Google One’a geçirecek. Ancak tam tarih henüz net değil.

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Google Google Drive Google One

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