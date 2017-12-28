Dikkat: Ücretsiz Windows 10 için son günler!

Microsoft'un son işletim sistemi olan Windows 10, Temmuz 2015 yılında piyasaya çıkmıştı. 2016 yılında ise Microsoft, kullanıcılarına yükseltme yapmanın ücretsiz olduğunu ve ellerinizi hızlı tutmalarını istemişti.
Son gün Temmuz 2016 olacak diye düşünürken, Microsoft son bir kez daha bu tarihi uzatarak kullanıcılarına 31 Aralık 2017'ye kadar ücretsiz devam edebileceklerini duyurdu. Ancak bu sürede bitti sayılır.
Tam olarak 31 Aralık 2017 tarihinde ücretsiz erişimin biteceği Windows 10 için Microsoft sayfasına gidilerek ve “Hemen Yükseltin” seçeneğine tıklamak yeterli.
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