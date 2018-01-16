Dikkat vücudunuz hepsini emiyor!

Akıllı telefonlar her an yanımızda. Telefon işlevinin yanında artık çok farklı fonksiyonlarla elimizden düşmeyen akıllı telefonlar, haberleri okumaktan, banka işlemlerine kadar birçok gündelik konuda yardımcımız oluyor. Faydaları çok ancak akıllı telefonlar vücudumuza çok büyük zararlar verebiliyor. Gözle görülmeyen tehlike ise SAR değeri…

SAR DEĞERİ NEDİR?

SAR değeri elektronik cihazların yaydığı kilogram doku başına yutulan elektromanyetik gücü gösterir. Bu değer insan vücudu tarafından soğurulan enerjinin miktarını ölçümlendirmek için kullanılan bir değerdir. Yani cep telefonu kullanırken ne kadar radyoaktif enerjiye maruz kalındığının göstergesidir.

KISIRLIĞA KADAR YOL AÇABİLİYOR!

SAR değerinin yüksek olduğu telefonlar sağlığı tehdit ediyor. Bu bağlamda; kalp rahatsızlıkları, stres ve yorgunluk, dikkat bozukluğu, işitme bozuklukları, hamile kadınlarda düşük veya embriyonun gelişememesi, sperm sayısında düşüklük, kısırlık ve hatta yüksek tansiyon ve beyin tümörü gibi riskler taşıyor.

SAR DEĞERİ NE KADAR OLMALI?

SAR değerinin fazla olması, vücudun içine işleyen radyasyonun fazla olması ile aynı anlama gelmekte. Kilo başına düşen watt ile hesaplanan birim, 2’den fazla olduğunda tehlikeli olmaya başlıyor. Yani bir cep telefonunun, maksimum sinyali yaydığı telefon görüşmesi esnasında, 2W’dan az bir SAR değerine sahip olması gerekli.