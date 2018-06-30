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Discord tartışması kanlı bitiyordu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.06.2018 11:13 | Son Güncelleme

Discord tartışması az kalsın kanlı bitiyordu! Discord’da tartıştığı kızı öldürmek için üç uçak değiştiren Troy George Skinner, neyse ki kısa sürede etkisiz hale getirildi. İşte kan donduran olayın detayları!

Discord tartışması kanlı bitiyordu!

Multiplayer oyunlarda yaşanan tartışmaların maalesef ki kanlı bittiğine çoğu kez tanıklık etmiştik. Bu seferde oyuncuların birbirleri ile sohbet ettiği Discord platformunda bir tartışma yaşandı. İşte bu kan donduran olayın detayları.

Yeni Zelandalı Troy George Skinner isimli oyuncu, sohbet odası üzerinden tartıştığı 14 yaşındaki kız oyuncuyu öldürmek için yola çıktı. Tam üç kez uçak değiştirerek tartıştığı oyuncuyu öldürmek için yola çıkan Troy George Skinner, kızın evine izinsizce girmeyi başardı.

Troy George Skinner, evin camını kırarak girdiği evde büyük bir sürprizle karşılaştı! 14 yaşındaki kız oyuncunun annesi, Troy George Skinner isimli şahsı boynundan silahla vurarak etkisiz hale getirdi.

Yaşanan bu kan donduran olayın ardından göz altına alınan Troy George Skinner‘ın akibeti henüz bilinmiyor. Umarız ilerleyen dönemlerde bu tip oyunlardan çıkan tartışmalar kanlı bitmez.

Unutmayın ki değerli takipçilerimiz bunlar bir oyun. Zevk almak ve boş vakitleri doldurmak için geliştirilen yapımlar. Video oyunları için birbirinizi kırmaya hatta can yakmaya gerek yok.

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Discord Troy George Skinner

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