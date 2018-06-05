Dışı seni içi beni yakar: Yeni Audi Q8 tanıtıldı!

Audi’nin uzun süredir dilden dile dolaşan Coupe SUV modeli Audi Q8 sonunda gerçek oldu. Kaslı ve iri yapılı görünümüyle adından söz ettirecek olan Audi Q8, Çin’de yapılan etkinlikle beraber dünyaya tanıtıldı. İşte Audi Q8’in baştan sona tüm özellikleri

AUDİ Q8 ÖZELLİKLERİ

Audi Q8, dediğimiz gibi iri bir araç. Bunu aracın teknik verilerinden de anlayabiliyoruz. Verilere göre Audi Q8 4,99 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde ve 1.71 metre yüksekliğinde. Aracın Aks aralığı ise 3 metre. Bu değerler ışığında Q8’in Q7’den daha kısa daha alçak ama daha geniş olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Audi Q8’in ön tarafına baktığımızda ise motor ızgarasında bizi küçük bir ipucu karşılıyor. Q8 ile birlikte yenilenen motor ızgarasının tasarımı gelecekteki Q serisi otomobillerin tasarımı hakkında bize ufak bilgiler veriyor. Motor ızgarasının genişliği özellikle dikkat çekiyor. Audi Q8’in yan tarafına geçtiğimizde bizi 22 inç boyutundaki Audi jantları karşılarken, arka tarafta ise bagajın en başından en sonuna kadar uzanan yatay stop lambası karşılıyor. Geçelim aracın iç mekanına.