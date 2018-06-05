Dışı seni içi beni yakar: Yeni Audi Q8 tanıtıldı!

Audi’nin uzun süredir dilden dile dolaşan Coupe SUV modeli Audi Q8 sonunda gerçek oldu. Kaslı ve iri yapılı görünümüyle adından söz ettirecek olan Audi Q8, Çin’de yapılan etkinlikle beraber dünyaya tanıtıldı. İşte Audi Q8’in baştan sona tüm özellikleri
Audi Q8, dediğimiz gibi iri bir araç. Bunu aracın teknik verilerinden de anlayabiliyoruz. Verilere göre Audi Q8 4,99 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde ve 1.71 metre yüksekliğinde. Aracın Aks aralığı ise 3 metre. Bu değerler ışığında Q8’in Q7’den daha kısa daha alçak ama daha geniş olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Audi Q8’in ön tarafına baktığımızda ise motor ızgarasında bizi küçük bir ipucu karşılıyor. Q8 ile birlikte yenilenen motor ızgarasının tasarımı gelecekteki Q serisi otomobillerin tasarımı hakkında bize ufak bilgiler veriyor. Motor ızgarasının genişliği özellikle dikkat çekiyor. Audi Q8’in yan tarafına geçtiğimizde bizi 22 inç boyutundaki Audi jantları karşılarken, arka tarafta ise bagajın en başından en sonuna kadar uzanan yatay stop lambası karşılıyor. Geçelim aracın iç mekanına.
Q8’in iç atmosferi yeni infotainment sistemiyle benzenmiş. Otomobilin konsolunun tam ortasında 10.1 inçlik dokunmatik bir multimedya ekranı yer alıyor. Şöfor tarafında ise Audi Virtual Cockpit gösterge ekranı var. Bu gösterge ekranı da 12.3 inç boyutlarında ve oldukça büyük. Şimdi sırada bir aracın en önemli parçası var; yani motoru.
Alman otomobil üreticisi son zamanlarda elektrikli motorlara yatırım yapmaya başlamıştı. Bu yatırımın ilk meyvesi Audi Q8 olacak gibi görünüyor zira yeni Q8’de elektrikli motor seçeneği de var. Ancak Q8 ilk etapta biri 3 litrelik 55 TFSI, diğeri 3 litrelik 50 TDI olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle satışa çıkacak. Sonradan diğer motor seçenekleri de Audi Q8’in kataloğuna eklenecek.
Şırnak'ta 3 kadın terörist "aile destekli ikna çalışmaları" sonucu teslim oldu
Şii dini lider Mukteda es Sadr fetva verdi: Sigara orucu bozmaz
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Abdullah Gül ziyareti ile ilgili ilk kez konuştu!
Ünlü moda ve çanta tasarımcısı Kate Spade kendisin asarak intihar etti
Mersin'de 5 yaşındaki çocuğu duşakabinde katletti, mahkemedeki sözleri kan dondurdu!
İstanbul'da korkunç olay! Kaldırımda beklerken üzerine asansör düştü!
24 Haziran seçimlerinde hangi cemaat,tarikat hangi partiye oy verecek?
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan Erbakan paylaşımı: Kemikleri sızliyeah
'Prompter' tartışmasına neden olan Tayyip Elçi konuştu: Hoş görmedi, konuşmayı kesti
Yeni göğüsleriyle kocasına sürpriz yapmak istedi ama...
Okuyucu Yorumları 0 yorum