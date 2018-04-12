Dizel otomobil satışları düşüşte

Geçtiğimiz ay Almanya’daki Federal Mahkeme, valilere ve belediye başkanlarına dizel araçların şehirlere girmesini engelleme yetkisi veren bir yasa çıkardı. Bununla birlikte kısa süre içerisinde Alman otomobil pazarında dizel otomobillerin satışında ciddi bir düşüş gözlemlendi. Alman otomotiv uzmanı Peter Fuss, Çarşamba günü yaptığı açıklamada “Dizel satışları şuan için yükselecek gibi durmuyor. Hatta bu düşüş önümüzdeki aylarda devam edecek gibi görünüyor” dedi.
Peter Fuss, dizel otomobillerin mevcut pazar payının %31’den %25’lere kadar düşebileceğini söyledi. Dizel otomobillere karşı tepkiler ilk olarak 2015 yılında Volkswagen’in ABD’deki araçlarda egzoz emisyon değerlerini değiştirerek ABD yasalarını aldatmaya çalışmasıyla başladı. Diselgate adı verilen bu büyük skandalın etkileri 3 yıldır artarak devam ediyor. Olay küresel otomotiv endüstrisini derinden etkiledi.
Dizel otomobillerdeki düşüşten daha çok lüks markalarda nasibini aldı. Dizel otomobil satışlarında düşüş yaşayan bazı markalar:
Mercedes-Benz % 5.4
BMW % 5.4
Audi % 13
Volvo % 25
Renault % 16
Ford % 1.2
Citroen % 5.1
Toyota % 6.9
Opel % 24
Bunun yanı sıra Avrupa genelinde satışlarını arttıran markalarda mevcut ve aralarında “Dieselgate” skandalının merkezindeki isim Volkswagen de var. Mart ayında satışlarını arttıran bazı markalar:
Peugeot % 8.1
Fiat % 1.8
Hyundai % 11
Nissan % 8.4
Seat % 4.8
Skoda % 3.9
Kia % 2.1
Volkswagen % 3.9
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