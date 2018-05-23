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Dizel otomobil satışları İngiltere’de düşüşe geçti!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.05.2018 08:48 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Therasa May bugün “Sanayi stratejileri” konulu konuşmasında “İngiltere, 21. yüzyılın ulaşım devriminde en ön saflarda yer alacak” dedi.

Dizel otomobil satışları İngiltere’de düşüşe geçti!

İngiltere son yıllarda otomotiv endüstrisinde ciddi atılımlar gerçekleştiriyor. Hükümet son dönemde sıfır emisyon değerlerine olan sahip elektrikli otomobillerin gelişimi için devlet eliyle birçok yatırım gerçekleştirdi. Başbakan Therasa May, son dönemde otomobil endüstrisine odaklanmış durumda ve bu alanda iyi işlere imza atıyor. İngiltere “Road to Zero” adını verdiği planı ile 2040 yılı başlarından itibaren geleneksel benzinli ve dizel motorlu otomobillerin satışını yasaklamayı planlıyor.
Therasa May, aldığı kararlar ile ülkedeki ağır sanayi ve otomotiv endüstrisini etkiliyor. Hükümet son dönemde dizel motorlu araçlardan alınan vergileri ve üreticiler üzerindeki baskıyı arttırdı. Son aylarda İngiltere’deki dizel otomobil satışları 1/3 oranında düştü.

Birleşik Krallık, tarih boyunca bilim ve teknolojide küresel alanda liderlik görevini üstlendi. Tüm dünyayı demiryolu çağına yönlendirdi ve aynı zamanda jet motorlu yolcu uçaklara da öncülük etti. Şimdi ise 21. yüzyılın ulaşım devriminde de ön plana çıkarak, standartları bizzat kendisi belirmek istiyor. Bu işi yaparken de otomotiv endüstrisi ile yakın ilişkiler içerisinde olmayı ve ortak çalışmayı hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
dizel otomobil otomobil ingiltere

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