Doom filmi için çalışmalara başlandı!

Ünlü oyuncu ve müzisyen Nina Bergman, bugün resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bilgilerle oyun severleri heyecanlandırdı desek yeridir! Bergman, yeni bir Doom filmi için Universal Pictures ile anlaşmaya vardığını ve gerekli evrakları imzaladığını duyurdu. Şimdilik bu filme dair bir detay bulunmuyor, ama bakarsınız haziran ayındaki E3 fuarında yeni detaylar ve belki de bir teaser video gelir?

Bir de takipçisinin sorusunu yanıtlayan Bergman, bu yeni filmin ilk filmden, yani The Rock’ın rol aldığı Doom filminden çok daha iyi olacağını da şimdiden müjdeledi.

Doom filmi için aslında Arnold Schwarzenegger düşünülüyordu



Geçmişe yolculuk yaptığımızda, Hollywood’un bir Doom filmi yapmak için 90’lı yılların ortalarında id Software’ın kapısını çaldığını söyleyebiliriz. Özellikle Universal Pictures ve Warner Bros., bir Doom filmi için çok hevesliydiler. Hatta 90’lı yılların sonlarına doğru filmin yapımı için ciddi adımlar atılmış, başrol yani Doomguy rolü için de Arnold Schwarzenegger düşünülmüştü… Ne var ki olmadı…