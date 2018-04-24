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Doom filmi için çalışmalara başlandı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.04.2018 09:22 | Son Güncelleme

13 Mayıs 2016’da satışa sunduğu yeni Doom oyunuyla şov yapan id Software, şu aralar yeni bir Doom oyunu üzerinde çalışıyor ve bu oyunun E3 2018’de ilk kez gösterileceği düşünülüyor.

Doom filmi için çalışmalara başlandı!

Ünlü oyuncu ve müzisyen Nina Bergman, bugün resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bilgilerle oyun severleri heyecanlandırdı desek yeridir! Bergman, yeni bir Doom filmi için Universal Pictures ile anlaşmaya vardığını ve gerekli evrakları imzaladığını duyurdu. Şimdilik bu filme dair bir detay bulunmuyor, ama bakarsınız haziran ayındaki E3 fuarında yeni detaylar ve belki de bir teaser video gelir?
Bir de takipçisinin sorusunu yanıtlayan Bergman, bu yeni filmin ilk filmden, yani The Rock’ın rol aldığı Doom filminden çok daha iyi olacağını da şimdiden müjdeledi.

Doom filmi için aslında Arnold Schwarzenegger düşünülüyordu

Geçmişe yolculuk yaptığımızda, Hollywood’un bir Doom filmi yapmak için 90’lı yılların ortalarında id Software’ın kapısını çaldığını söyleyebiliriz. Özellikle Universal Pictures ve Warner Bros., bir Doom filmi için çok hevesliydiler. Hatta 90’lı yılların sonlarına doğru filmin yapımı için ciddi adımlar atılmış, başrol yani Doomguy rolü için de Arnold Schwarzenegger düşünülmüştü… Ne var ki olmadı…

2005 yılına geldiğimizde ise nihayet ilk Doom filmine merhaba dedik. Universal’in finanse ettiği filmin başrollerinde The Rock ve Karl Urban yer alıyordu. Film pek beğenilmedi. Çünkü Cehennem teması değil de daha çok genetik mutasyon temasına odaklanıldı ve bir nevi düşük bütçeli aksiyon filmi çıktı ortaya. Yine de, özellikle FPS sahnesiyle milyonlarca oyun severin kalbini çalmayı başarmıştı.

Bakalım bu yeni film nasıl olacak… Umarız tıpkı Doom 2016 gibi büyük bir sükse yaratır!

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