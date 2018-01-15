Dropbox'ı biri durdursun: 10 milyar doları buldu!

Dropbox'un piyasada yaşayabilirliği konusunda bazı endişeler dile getirilmiş olsa da, şirket 2014'te de 10 milyar dolar değere sahipti. CEO Drew Houston geçen yıl şirketin 1 milyar ABD doları tutarında satış gerçekleştirdiğini ve şirketin büyümesine, tüketicilere ve işletmelere sunduğu ürünlere odaklandığı son iki yıl boyunca düzenli olarak karlı durumda olduğunu söyledi. Şirketin bildirdiği üzere, Ağustos ayı itibariyle 200.000 işletme dahil olmak üzere Dropbox 500 milyon müşteriye sahip.
Başarılı bir ilk harla arz, Houston için şirketin tanımını ve konumunu doğrular nitelikte olacak. Apple'ın kurucusu Steve Jobs, 2009'da ilk defa Dropbox yöneticisi ile tanıştığında, markanın geleceğini hiç de parlak görmemişti. Houston'dan markayı ona satmasını isteyen Jobs daha sonra Dropbox'u parçalarına ayırmaya başladı. Houston, Job'un Dropbox için "bir ürün değil, bir özellikten ibaret" olduğunu söylemesi onu "trollemesi" ardından markanın büyüyerek milyar dolarlık halka açık şirketler arasına girmesinin gurur verici bir başarı olduğunu söyledi.
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