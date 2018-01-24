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Dünya benzeri yaşam koşullarına sahip iki gezegen keşfedildi

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 24.01.2018 11:28 | Son Güncelleme 4 saat önce

Bilim insanları, muhtemel su ve ısı kaynağı bulunan ve yaşanabilir koşullara sahip olabileceği düşünülen iki gezegen keşfetti.

Dünya benzeri yaşam koşullarına sahip iki gezegen keşfedildi

Bilim insanları, geçen yıl yedi gezegen ve bir yıldızdan oluşan ve Trappist-1 olarak adlandırdıkları güneş sistemi keşiflerinin ardından, Dünya benzeri bir gezegen bulmak için araştırmalara başlamıştı.

Trappist-1 sistemini incelemeye başlayan gökbilimcilere göre, Samanyolu genelinde Dünya kadar büyük ve kayalık gezegenler bulunabilir.

Gezegensel Bilim Enstitüsü'nden Doktor Amy Barr, Macaristan'daki meslektaşlarıyla Trappist-1 sistemindeki gezegenlerin matematiksel bir modelini çıkardı.

Modellemeden elde edilen bulgularla bilim insanlarına göre, sistemde yer alan yedi gezegenin altısında sıvı veya buz halinde olmak üzere su ve hatta gezegenlerden birinde okyanus bulunabilir.

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Ekip daha sonra, gezegenler üzerindeki muhtemel yüzey sıcaklığını belirlemek için gezegenlerin yörüngelerini modelledi.

Barr Guardian'a yaptığı açıklamasında, "Tappist-1 sistemindeki gezegenler yumurta şeklinde değişik bir yörüngede yer alıyor. Yani gezegenler, sistemlerindeki yıldızın yörüngesinde döndükleri her seferde biraz daha esniyor ve genişliyor" dedi.

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Jüpiter'in uydusu Io'da da, gezegenlerde anlatılan aynı itme-çekme hareketi gerçekleşirken gökbilimciler bu eylemi gelgit sıcağı olarak adlandırıyor. Bu sıcaklık nedeniyle de Io'nun yüzeyi yanardağlar, lav akıntıları ve kalderanın patlamasıyla oluşuyor.

Barr, Jüpiter'de gözlemlenen hareketin gezegenlerde de benzer bir şekilde oluştuğunu söylerken, "Yaşanan esneme ve genişleme gezegenin iç yapısında ısınmaya neden olduğu için, gezegenin kendi iç sürtünmesine göre hareket ettiğini düşünüyoruz" dedi.

Astronomy ve Astrophysics dergisinde yayınlanan makalede bilim insanları modellemesi çıkarılan sistemdeki gezegenleri sırayla a,b,c,d,e olarak adlandırırken, gelgit sıcağı barındırmaları sebebiyle en yaşanabilir gezegenlerin d ve e gezegenleri olduğunu açıklarken Barr, "makul bir yüzey sıcaklığı" ile bu gezegenlerin "ılıman bölgede" olduğunu söyledi.

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Gelgit sıcaklığının sadece bir gezegeni ısıtmakla kalmayıp, aynı zamanda gezegenin kimyasını, manto içindeki akışını ve yaşamın gelişmesine müsait şartları barındırması sebebiyle incelenen gezegenlerde gelgit sıcağının var olma olasılığı, bilim insanlarını üzerinde yaşam koşulları bulunan gezegenleri arama ve incelemede teşvik ediyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dünya bilim gezegen

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
BAKIN GÖRECEKSİNİZ,BİLİM İLERLEDİKÇE DİNLERİN SONU GELECEK.NE TESADÜFDÜRKİ ORTADOĞUDA ÇIKN 3 DİN.DÜNYANIN BAŞKA YERİNDE ÇIKMIYOR.DÖNEMİN İNSANLARININ KANDIRILMAYA MÜSAİT DURUMUYLA DİNLERE İNANAN OLDU.ANCAK ŞİMDİ 3 KİTAPTA YAZILANLARLA EVRENE VE DÜNYANIN NASIL OLUŞTUĞUNA BAKILDIĞIND NE KADAR SAÇMA SAPAN BİR ŞEYE İNANDIĞINIZI VE KANDIRILDIĞINIZI HİSSEDECEKSİNİZ.
Boşuna yazıyorsun.İnandığı kitabı okumayana birşey anlatamazsın.Cariye ve köleliğin kaldırılmadığı dinlerin tüm zamanlarda geçerli olması mümkün mü?Hiç mi aklınız yok.Kölelik ve cariyeliği destekliyor musunuz?
@muratfitil MÜSLÜMANLIKTA KÖLELİK FALAN FİLAN KALKMAMIŞTIR.KADININ YERİ OLMAYAN,9 YAŞINDAKİ OYUN ÇOCUĞUYLA EVLENEN ECDAD BENİM ECDADIM OLAMAZ.
@berkuygurc hemen kuranda zaten yazıyodu derlerr...?!!
@berkuygurc Nasıl oluştu bu evren başlangıcı nedir izah edebilir misin?
@pdks Onu da bilim izah edecek bekle gör
Yasin suresinde 81 . ayette zaten bu yazıyor dünyamızın benzerlerini yerimizin ve gökyüzümüzün benzerlerini yarattığını bize bildiriyor. Tabi bunu bilmek için Allah 'ın ilk emri olan "OKU" yu iyi anlamak lazım. Kuran ı okumadan atıp tutmayın. Allah inanmayanlara da hidayet nasip eylesin. Bu evrenin tesadüf eseri olma ihtimali yok . Her şeyin bir sonu var uzayında sonu var sonsuz olan tek güç Allahtır.
dallama???
kimse dinler konusunda yanılmak istemez. ölümden sonraki yönsüz yaşam olmasa ne anlamı kalır 70 yıllık hayatın
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