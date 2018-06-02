Dünya Kupası’na özel Vivo X21 göz kamaştırıyor

Son dönemde akıllı telefon pazarına önemli atılımlar gerçekleştiren Vivo, FIFA ile yaptığı anlaşma sonucunda bu yıl Rusya’da düzenlenecek olan Dünya Kupası ile 2022 yılında Katar’da düzenlenecek olan Dünya Kupası’nın resmi sponsoru olmuştu. Bu sponsorluk çerçevesinde, Dünya Kupası’na özel olarak tasarlanan Vivo X21 geçtiğimiz gün satışa sunuldu.

Bilindiği üzere Dünya Kupası 14 Haziran’da gerçekleşecek olan açılış karşılaşması ile start alacak. 1 ay boyunca tüm dünyanın gözü kulağı Rusya’da olacak. Tabiri caizse Haziran ve Temmuz aylarında futbolun nabzı Rusya’da atacak. Ne yazık ki milli takımımız bu organizasyona katılmaya hak kazanamadı. Fakat yine de Türkiye liginde oynayan pek çok oyuncuyu Dünya Kupası’nda izleme fırsatı bulacağız.

Rusya’da düzenlenecek olan bu dev organizasyonun pek çok sponsorundan birisi de Vivo. Çinli teknoloji devi önemli bir yatırımla 2018 ve 2022 Dünya Kupası organizasyonlarının ana sponsorlarından biri olmuştu.

Bu sponsorluktan doğan haklarını kullanan Vivo, Dünya Kupası’na özel olarak bir X21 modeli tasarladı. Tasarlanan bu model organizasyonun başlamasına 2 hafta kala Çin’de satışa sunuldu. Vivo’nun bu özel tasarım telefon için talep ettiği ücret ise 3698 yen yani 576 dolar.

Bu arada dip not olarak belirtelim. Dünya Kupası temasına sahip X21, önümüzdeki günlerde Rusya’da da satışa sunulacak.

Yasa dışı emisyona 4.4 milyar dolar ceza!

