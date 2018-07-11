Dünya liderleri sosyal medya karnesi açıklandı

Dünya çapında faaliyet gösteren Burson Marsteller halkali ilişkiler şirketi tarafından yapılan ve Twiplomacy adı verilen araştırmaya göre Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkenin devlet başkanları ve liderlerinin yüzed 97'sinin sosyal medyada bir hesabı var. Araştırmaya göre devlet başkanları ve benzeri statüde bulunan devlet görevlilerinin yüzde 97'sinin Twitter'da bir hesabının olduğu ortaya çıktı. Liderlerin Facebook kullanım oranı ise yüzde 93.
BM'ye üye ülkeler arasında devlet liderlerinin sosyal medya hesabı olmayan sadece 6 ülke bulunuyor. Bunlar ise Laos, Moritanya, Nikaragua, Kuzey Kore, Swaziland ve Türkmenistan. Bunun dışındaki bütün ülkelerin liderlerinin bir sosyal medya hesabı bulunuyor. Hatta kapalı bir sistem olduğu için çok eleştirilen Çin'in bile Twitter, Facebook ve YouTube hesapları bulunuyor. Ayrıca birçok Çinli üst düzey yetkilinin de Twitter'da hesabı var.
En çok takipçisi olan liderler
Araştırmanın Twitter'da en çok takip edilen liderler sıralamasına baktığımızda ise karşımıza ABD Başkanı Donald Trump çıkıyor. Twitter'da 52 milyon takipçisi olan Trump'ı, 47.5 milyon ile Papa takip ediyor. Listenin üçüncü sırasında ise Hindistan başbakanı yer alırken dördüncü sırada bir önceki ABD Başkanı Barrack Obama bulunuyor. Listede beşincilik Beyaz Saray resmi hesabında bulunurken altıncı sırada Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yer alıyor.
Periscope beğenisinde Türkiye lider
Araştırmanın bir diğer sonucu ise Periscope beğenilerini gösteriyor. 2018 yılında Periscope üzerinden yapılan yayınların beğenenlerin sayılarına göre sıralandığı listede birinci sırada 9.6 milyon beğeni ile resmi Başkanlık hesabı @tcbestepe yer alıyor. Listede ikinci sırada ise 5.8 milyon beğeni ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan bulunuyor. Listede sırasıyla gelen isimler ise Fransa Cumhurbaşkanı, Venezuella lideri Maduro ve Beyaz Saray resmi hesabı.
Liderler sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor
Araştırmanın sonuçlarının ortaya çıkardığı bir gerçek dünya liderlerinin sosyal medyayı aktif olarak kullandığı. Kendi yaptıklarını, icraatlarını ve faaliyetlerini sosyal medyada paylaşan liderlerin bu iş için ciddi bir mesai harcadıkları ve ekipler kurarak bu işleri takip ettikleri görülüyor. Her ne kadar araştırmanın konusu olmasa da günümüzde sadece dünya liderleri değil birçok şirketin üst düzey yöneticisi de sosyal medyaı aktif olarak kullanıp takipçileriyle etkileime geçiyor. Dünya çapında bu trendin en önemli takipçisi Tesla ve Space X gibi markaların kurucusu çılgın girişimci Elon Musk. Ayrıca Türkiye'de de birçok üst düzey şirket yöneticisi sosyal ağları aktif olarak kullanıyor.
Uzun ve detaylı bir çalışma olan 'Twiplomacy Study 2018' araştırmasının detaylarına internet sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz. Detaylı ve uzun bir araştırmanın sizi beklediğini ve çalışmanın dilinin İngilizce olduğunu hatırlatmak isterim.
Kaynak: Teknolojioku
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