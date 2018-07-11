Dünya liderleri sosyal medya karnesi açıklandı

Dünya çapında faaliyet gösteren Burson Marsteller halkali ilişkiler şirketi tarafından yapılan ve Twiplomacy adı verilen araştırmaya göre Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkenin devlet başkanları ve liderlerinin yüzed 97'sinin sosyal medyada bir hesabı var. Araştırmaya göre devlet başkanları ve benzeri statüde bulunan devlet görevlilerinin yüzde 97'sinin Twitter'da bir hesabının olduğu ortaya çıktı. Liderlerin Facebook kullanım oranı ise yüzde 93.

BM'ye üye ülkeler arasında devlet liderlerinin sosyal medya hesabı olmayan sadece 6 ülke bulunuyor. Bunlar ise Laos, Moritanya, Nikaragua, Kuzey Kore, Swaziland ve Türkmenistan. Bunun dışındaki bütün ülkelerin liderlerinin bir sosyal medya hesabı bulunuyor. Hatta kapalı bir sistem olduğu için çok eleştirilen Çin'in bile Twitter, Facebook ve YouTube hesapları bulunuyor. Ayrıca birçok Çinli üst düzey yetkilinin de Twitter'da hesabı var.

En çok takipçisi olan liderler



Araştırmanın Twitter'da en çok takip edilen liderler sıralamasına baktığımızda ise karşımıza ABD Başkanı Donald Trump çıkıyor. Twitter'da 52 milyon takipçisi olan Trump'ı, 47.5 milyon ile Papa takip ediyor. Listenin üçüncü sırasında ise Hindistan başbakanı yer alırken dördüncü sırada bir önceki ABD Başkanı Barrack Obama bulunuyor. Listede beşincilik Beyaz Saray resmi hesabında bulunurken altıncı sırada Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yer alıyor.