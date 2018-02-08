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Dünyada bir ilk: 3 boyutlu oyuncu faresi

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 08.02.2018 10:43 | Son Güncelleme

Oyuncu faresi tanımını yeni bir boyuta taşıyacak olan yeni bir 3 boyutlu oyuncu faresi üretildi. Lexip ismindeki 3 boyutlu oyuncu faresi Kickstarter üzerinden 25 dakikada 30.000 dolar destek topladı.

Dünyada bir ilk: 3 boyutlu oyuncu faresi

Kickstarter listesinde bulunan oyuncu faresine ilgiler giderek artıyor. 25 dakikada 30.00 dolar hedefini tutturan fare şuan 160.000 doların üzerinde destek topladı. Fareyi diğerlerine göre farklı kılan özelliği ise 3 boyutlu olması ve 2 tane birleşik oyun kolunun (joystick') bulunması. Bu oyun kollarından ilki tüm fare gövdesini kaplıyor. Bu oyun kolu sayesinde gövdeyi yukarı, aşağı, sola, sağa eğerek çeşitli hareketleri kontrol edebiliyorsunuz. Yapılan bu hareketler +/- 20 derece olarak yapılıyor. İkinci oyun kolu baş parmak kısmında bulunuyor. Bu oyun kolu ise +/- 30 derece hareket edebiliyor. Bu oyun kolu sayesinde ayrıca ekstra komutlara, tuşlara ve kısayollara erişebiliyorsunuz. Tasarlanan bu fare sağ elini kullananlar için ama şirket sol elini kullananlar için de ona uygun versiyon çıkaracaklarının sözünü veriyor. Fare'nin özelliklerinin arasında 7 tane programlanabilir tuş, tıklanabilir tekerlek, ayarlanabilir PixArt ADNC-9800 Lazer sensörü, joystick hassasiyeti ayarı, makrolar, sökülebilir örgülü kablo ve üç bölgede RGB aydınlatma yer alıyor.

lexip

Fare Elite Dangerous, Star Citizen, Sims 4, Planer Coaster, Minecraft, Fortnite, Overwatch, Team Fortress 2, Battlefield1, Garry's Mod, Counter Strike Global Offense, Rainbow Six Siege, Flight Smulator X, Grand Theft Auto 5, World of Warcraft, Fallout 4, Dota 2, Destiny 2, League of Legends, Hereos of The Storm, Star Wars Battlefront 2, Diablo, Starcraft 2, Rocket League ve Warcraft 3 oyunları ile uyumlu olarak çalışabiliyor. Lexip'i satın almak isteyen kullanıcılar Kickstarter üzerinden 99 avro destek vererek Haziran ayında alabilirler.

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Anahtar Kelimeler:
Lexip Mouse teknoloji

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