Dünyada bir ilk: Apple 1 trilyon dolara ulaştı!

Son aylarda merakla beklenen konuların başında gelen '1 trilyon dolara kim ulaşacak' sorusunun yanıtı belli oldu. Microsoft, Amazon ve Apple gibi ABD'li şirketler arasında yaşanan bu rekabet Apple'ın galibiyeti ile son buldu. New York Borsasında dünü hisse başına 201,50 dolardan kapatan Apple hisseleri, bugün yüzde 2,75 artışla TSİ 18.49'da 207,05 dolara kadar tırmandı. Alınan bu sonuçla, resmi verilere göre piyasa değeri 1 trilyon dolara çıkan Apple, tarihte bu seviyeye ulaşan ilk şirket oldu.
Apple'ın piyasa değeri 1 trilyon dolar oldu
Apple'ın salı günü açıklanan bilançosuna göre, bu yılın nisan-haziran döneminde geçen senenin aynı dönemine göre şirketin geliri yüzde 17,3 artarak 53,26 milyar dolara, net karı da yüzde 32,1 yükselerek 11,52 milyar dolara ulaştı. Ayrıca, söz konusu dönemde iPhone satışlarının yüzde 0,6 artarak 41 milyon 300 bine, iPad satışlarının da yüzde 0,9 yükselerek 11 milyon 553 bine ulaştığı bildirilmişti.
Apple'ın dün ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yaptığı bildiriye göre, şirketin 20 Temmuz itibarıyla 4 milyar 829 milyon 926 bin hissesi bulunuyor. Bazı haber kaynakları ise, Apple'ın eski hisse sayısına dayanan hisse başına 203,45 dolarlık seviyenin geçildiği saatte şirketin piyasa değerinin 1 trilyon dolara ulaştığını duyurdu.
Apple ikinci şirket oldu
Apple tarihte 1 trilyon dolar değerine ulaşan ilk teknoloji şirketi olurken PetroChina'nın ardından bu unvanı kazanan ikinci şirket olmayı başardı. Çin merkezli petrol ve doğalgaz devi PetroChina, 2007 yılında piyasa değerini 1 trilyon dolara çıkarmıştı. Ancak petrol devinin bu başarısı şirket açısından pek de hayırlı olmamıştı. Zira 2007'de 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan şirketin değeri 200 milyar dolara kadar düşmüştü.
Kaynak: Teknolojioku
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