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Dünyanın en çok satan spor otomobili belli oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.04.2018 16:14 | Son Güncelleme

Dünyanın en çok satan spor otomobili açıklandı. Açıklamaya göre dünyanın en çok talep gören spor otomobili 2018 model Ford Mustang oldu. Ford Mustang üst üste 3.kez bu unvanı elde ederek bir rekora imza attı.

Dünyanın en çok satan spor otomobili belli oldu

Ford Mustang spor otomobilleri arasında efsane bir model. Birçok insanın hayallerini süsleyen ve üreticisi Ford'un deyim yerindeyse gözbebeği olan Mustang, dünya çapındaki başarısına başarı katıyor.

FORD MUSTANG DÜNYANIN EN ÇOK SATAN SPOR OTOMOBİLİ OLDU

IHS Markit'in en son açıkladığı global otomotiv tescil verilerini ve kendi verilerini baz alan Ford, yaptığı analizler sonucunda 2017 yılında dünya çapında 125 bin 809 Mustang’in trafiğe çıktığını duyurdu. Bu veriler Mustang'i dünya genelinde en çok satan spor otomobil yaptı. Hem de Mustang bu unvanı üst üste 3.kez almayı başardı. Bu gerçekten geçilmesi güç bir rekor.

mustang

“DÜNYA MUSTANG'E AŞIK OLMAYA DEVAM EDİYOR”

Ford Mustang'in başarısı hakkında açıklamalarda bulunan Ford satış analisti Erich Merkle Dünyanın Mustang'e aşık olmaya devam ettiğini söyleyerek, “Mustang Amerikan tasarımının, performansının ve özgürlüğünün en mükemmel örneğini temsil ederken nerede yaşarsanız yaşayın benzersiz karakteriyle çekiciliğini ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ford otomobil Ford Mustang

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