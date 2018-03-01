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Dünyanın en hızlı Sandisk UHS-I hafıza kartı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.03.2018 11:22 | Son Güncelleme

MWC 2018'de dünyanın en hızlı UHS-I microSDTM kartını tanıtan şirket ayrıca PCIe-etkin SD kart gösterimiyle geleceğin flaş hafıza kartlarını görücüye çıkardı.

Dünyanın en hızlı Sandisk UHS-I hafıza kartı

Şirket, Mobil Dünya Kongresi'nde dünyanın en hızlı UHS-I flaş hafıza kartı olan 400GB SanDisk Extreme UHS-I microSDXC kartını tanıttı. Western Digital ayrıca Çevre Birimleri Bağlantı Veriyolu Ekspres (Peripheral Component Interconnect Express: PCI-e) etkin kartlarla flaş hafıza kartı teknolojisinin geleceğini gözler önüne serdi. Bu teknoloji, veri ve içerik yoğunluklu uygulamaların gelecek versiyonları için gerekli olan performansı sunmak üzere tasarlandı.

Şirketin yeni 400GB SanDisk Extreme UHS-I microSD kartı, kullanıcıların yüksek kaliteli içeriklerini her zamankinden daha hızlı bir biçimde taşıyabilmelerini sağlamak üzere tasarlandı. 160MB/S*'lik bu yeni kart, mevcut SanDisk Extreme UHS-I microSD kartlardan yüzde 50 daha hızlı olmasıyla öne çıkıyor. Kart, bu hıza özel teknolojisi sayesinde ulaşıyor. SanDisk Extreme UHS-I microSD kart ayrıca uygulamaların çarpıcı bir hızla yüklenebilmesini sağlamak için A2 özelliğini de sunacak.

Western Digital Müşteri Çözümleri Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Jim Welsh, “Kullanıcılar gitgide daha iyiye ulaşan bir mobil deneyim yaşamayı arzuluyor. Biz de onların cihazlarında daha zengin içerik yaratıp bu içeriklerden keyif almalarını sağlamak için 3D NAND teknolojimizle inovasyonun sınırlarını zorluyoruz. Flaş hafıza ve microSD elektroniği alanlarındaki uzmanlığımız, eşsiz bir performansa ulaşmamızı sağlıyor.” diye konuştu.

Western Digital ayrıca PCIe-etkin SD kartlarıyla, flaş hafıza kartlarının geleceğini resmeden yeni bir platformu vitrine çıkarıyor. Yüksek performanslı mobil işlem gücünün gelecekteki gereksinimleri düşünüldüğünde, PCIe teknolojisinin veri dosyalarını bugünkü platformdan çok daha hızlı okuma imkânı sunacağı söylenebilir. Bu yepyeni kartlarının sağladığı hız; çok yavaş çekimli video, RAW kesintisiz patlama (burst) modu ve 8K video çekme ve yeniden oynatma gibi yüksek çözünürlüklü içerik uygulamaları için çok önemli bir özellik olarak öne çıkıyor. PCIe genel olarak, tek hatlı PCIe Gen 3.0 standart özelliklerinin 985MB/s'ye kadar olan hıza ulaşma kapasitesini belirten yüksek performanslı veri merkezi sistemlerinde kullanılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sandisk UHS-I teknoloji

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