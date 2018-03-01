Dünyanın en hızlı Sandisk UHS-I hafıza kartı

Şirket, Mobil Dünya Kongresi'nde dünyanın en hızlı UHS-I flaş hafıza kartı olan 400GB SanDisk Extreme UHS-I microSDXC kartını tanıttı. Western Digital ayrıca Çevre Birimleri Bağlantı Veriyolu Ekspres (Peripheral Component Interconnect Express: PCI-e) etkin kartlarla flaş hafıza kartı teknolojisinin geleceğini gözler önüne serdi. Bu teknoloji, veri ve içerik yoğunluklu uygulamaların gelecek versiyonları için gerekli olan performansı sunmak üzere tasarlandı.

Şirketin yeni 400GB SanDisk Extreme UHS-I microSD kartı, kullanıcıların yüksek kaliteli içeriklerini her zamankinden daha hızlı bir biçimde taşıyabilmelerini sağlamak üzere tasarlandı. 160MB/S*'lik bu yeni kart, mevcut SanDisk Extreme UHS-I microSD kartlardan yüzde 50 daha hızlı olmasıyla öne çıkıyor. Kart, bu hıza özel teknolojisi sayesinde ulaşıyor. SanDisk Extreme UHS-I microSD kart ayrıca uygulamaların çarpıcı bir hızla yüklenebilmesini sağlamak için A2 özelliğini de sunacak.

Western Digital Müşteri Çözümleri Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Jim Welsh, “Kullanıcılar gitgide daha iyiye ulaşan bir mobil deneyim yaşamayı arzuluyor. Biz de onların cihazlarında daha zengin içerik yaratıp bu içeriklerden keyif almalarını sağlamak için 3D NAND teknolojimizle inovasyonun sınırlarını zorluyoruz. Flaş hafıza ve microSD elektroniği alanlarındaki uzmanlığımız, eşsiz bir performansa ulaşmamızı sağlıyor.” diye konuştu.