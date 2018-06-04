Dünyanın en pahalı otomobili artık o!

Otomobiller kimimiz için bir tutkudur. Güzel, şık ve göz alıcı tasarıma sahip arabalara şöyle bir bakarız, inceleriz sonra geçeriz. Çünkü çok ama çok pahalılardır. Ancak bazılarımız bu paraları veriyor; tıpkı Alman koleksiyoner David MacNeil’ın yaptığı gibi.

DÜNYANIN EN PAHALI OTOMOBİLİNİ SATIN ALDI

Dünyanın ileri gelen koleksiyoncularından olan Ferrari uzmanı Marcel Massini, 1963 üretimi Ferrari GTO marka otomobilin tam tamına 70 milyon dolar karşılığında araba paspası üreticisi WeatherTech şirketinin kurucusu, Alman koleksiyoner David MacNeil tarafından satın alındığını iddia etti. Bu rakam, şimdiye kadar başka hiçbir otomobil için verilmedi, ta ki MacNeil’in bugünki satın alımına kadar.

REKOR YİNE BİR 1963 FERRARİ GTO’YA AİTTİ ANCAK…

Aslında en pahalı otomobil listesinin lideri değişmedi. Zira daha öncesinde bilinen en yüksek rakamlı satış 2013 yılında 52 milyon dolarla yine bir 1963 model Ferrari GTO’ya aitti. Yani değişen tek şey rakamlar oldu.

