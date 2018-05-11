Dünyanın en pahalı SUV’si

Rolls-Royce Cullinan, markanın amiral gemisi Phantom benzeri 6.75 litrelik twinturbo V12 benzinli motor kullanacak. 563 beygir güç çıkışına sahip devasa motor Cullinan’ı maksimum 250 km/s hıza çıkarıyor. Açıklanan diğer teknik detaylar ise 341 g/km CO2 emisyon ve 18.8 mpg’lik bir yakıt tüketim değerleri. İngiliz üretici bunların haricinde pek fazla detay vermedi.
Rolls-Royce Motor Cars CEO’su Mueller-Oetvoes yaptığı açıklamada, lüks sedan modeli Phantom’un amiral gemisi olarak kalacağını söyledi. Anlaşılan Rolls-Royce, amiral gemisine ek bir SUV alternatifi sunmak için Cullinan’ı Phantom’un hemen onun altına konumlandırmayı tercih etti.
Rolls-Royce Cullinan, markanın satışlarını yükseltecek.
İngiliz üreticinin mevcut yıllık satış rakamları 4.000 civarında seyrediyor. Marka yenilenen Cullinan ile satışlarını arttırmayı planlıyor. Ancak Culinan’ın başlangıç fiyatı dudak uçuklatan cinsten. Araç, İngiltere’de 230.000 Sterlin’den başlayan fiyatlarla alıcı bulacak. Tabii bu fiyata opsiyonel paketler eklendiğinde on binlerce Sterlin daha artacaktır.
Aracın Avrupa ve ülkemiz kullanıcılarına ne kadara mâl olacağı henüz bilinmiyor. Ancak, Cullian için ön siparişler başladı ve teslimatlar bu yıl sonu veya 2019 yılı başlarında yapılacak.
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