Dünyanın Yeni Gündemi: GET CONTACT; Beni neden bu isimle kaydettin?

Kullanıcıların Get Contact uygulamasını indirip kişi listesinin rehberinde nasıl kayıtlı olduğunu öğrenmeleriyle birlikte ekran görüntüsü alıp Instagram ve Facebook gibi sosyal medya araçlarında paylaşımları da başladı.

Bir çok kişi bunu Instagram hikayesinde paylaşırken bir kesim de uygulamanın adını ve nasıl çalıştığını merak edip araştırmaya başladı.

GET CONTACT NEDİR VE NASIL KULLANILIR?

Bu programında çalışma prensibi yıllar önce kullanılan CiA tipi uygulamalar ile aynı.

Kullanıcılar telefon rehberini paylaşıyor ve ortak bir havuzda bu bilgiler toplanıyor.

İşte burada uygulamanın ne kadar güvenli olup olmadığı sorunsal ortaya çıkıyor.

Düşünmeden ne kadar güvenilir olduğunu sorgulamadan uygulamayı telefonlara indirip rehber bilgileri paylaşmış oluyoruz.

Kişilerin telefona sizi nasıl kaydettiğinin yanı sıra Getcontact, “istenmeyen çağrı engelleme” ve “arayan kişi tanımlama” uygulaması.

Rahatsız edici aramaları filtreler ve sadece sizin tercih ettiğiniz kişilerin sizinle iletişim kurmasına olanak sağlar.