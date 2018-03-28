Dünyanın Yeni Gündemi: GET CONTACT; Beni neden bu isimle kaydettin?

Kullanıcıların Get Contact uygulamasını indirip kişi listesinin rehberinde nasıl kayıtlı olduğunu öğrenmeleriyle birlikte ekran görüntüsü alıp Instagram ve Facebook gibi sosyal medya araçlarında paylaşımları da başladı.
Bir çok kişi bunu Instagram hikayesinde paylaşırken bir kesim de uygulamanın adını ve nasıl çalıştığını merak edip araştırmaya başladı.
GET CONTACT NEDİR VE NASIL KULLANILIR?
Bu programında çalışma prensibi yıllar önce kullanılan CiA tipi uygulamalar ile aynı.
Kullanıcılar telefon rehberini paylaşıyor ve ortak bir havuzda bu bilgiler toplanıyor.
İşte burada uygulamanın ne kadar güvenli olup olmadığı sorunsal ortaya çıkıyor.
Düşünmeden ne kadar güvenilir olduğunu sorgulamadan uygulamayı telefonlara indirip rehber bilgileri paylaşmış oluyoruz.
Kişilerin telefona sizi nasıl kaydettiğinin yanı sıra Getcontact, “istenmeyen çağrı engelleme” ve “arayan kişi tanımlama” uygulaması.
Rahatsız edici aramaları filtreler ve sadece sizin tercih ettiğiniz kişilerin sizinle iletişim kurmasına olanak sağlar.
Telefon defterinizde kayıtlı olmayan numaralardan aldığınız çağrıların kime ait olduğunu sorgulayabilirsiniz.
Gelen arama istenmeyen bir aramaysa anlık olarak sizi uyarır. Böylece bütün otomatik aramalar, reklamlar ve telefon dolandırıcılığı aramalarından gerçek zamanlı olarak korunursunuz.
Engellediğiniz aramaları raporlayarak diğer Getcontact uygulamasını kullanan milyonlarca kişinin de bu aramalardan korunması sağlayabilirsiniz.
Get Contact Sosyal Medya Uygulaması olarak da gündemde:
Gerçek hayatta tanıyor olabileceğiniz kişileri, ortak arkadaşlarınız aracılığı ile iletişim kurmanızı sağlar.
Tanıdığınız numaralara, arkadaşlarınıza iletişim isteği gönderebilir, arkadaşınızın isteğinizi onaylaması durumunda kendisiyle iletişim kurabilirsiniz.
Eğer veri açığı sebebiyle uygulamayı kullanmak istemiyorsanız;
Get Contact nasıl silinir?
Uygulamadaki Ayarlar menüsüne giderek hesabınızı kaldırın. Ayarlar sekmesi> Get Kişiler Hakkında> Hesap Ayarları> Hesabı kaldır'ı seçin.
Ardından https://www.getcontact.com/tr/unlist sitesinden numaranızı girip kaldırabilirsiniz..
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