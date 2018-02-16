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E-devlet'te soyağacı sorgularken bu hatayı yapmayın!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.02.2018 07:38 | Son Güncelleme

E-devlet üzerinden soyağacı sorgulamasının başlamasıyla birlikte vatandaşlar akın akın sorgulama yaparken, vatandaşların bir kısmına sorgulama uygulamasında 1800’lü yıllarda doğanların birçoğu için soyadı ve ‘sağ’ bilgisi verildiği dikkat çekti. Bu hatayı görüp sosyal medya hesaplarından paylaşan vatandaşlar ise anne kızlık soyadını da gösteren bu görüntüleri paylaştığından dolandırıcılara kapı aralıyor.

E-devlet'te soyağacı sorgularken bu hatayı yapmayın!

Yoğunluk nedeniyle erişimine kısa bir süre ara verilen e-devlet soyağacı sorgulama sayfası yeniden aktif hale getirildi. Yine yoğun ilgi gösterilen sorgulama uygulamasında 1800’lü yıllarda doğanların birçoğu için soyadı ve ‘sağ’ bilgisi verildiği dikkat çekti. Bu durum ise vatandaşlar tarafından sosyal medyaya taşındı.

Ancak soyağacını öğrenen vatandaşlar yaptıkları bu paylaşımlarla dolandırıcılara kapı araladığının farkında değil.

SOYAĞACINIZI PAYLAŞMAYIN!

Oluşturulan talebin ardından bazı vatandaşlar öğrendikleri Soyağacı bilgilerini açık bir şekilde sosyal medyada paylaşırken bazı vatandaşlar ise bilgileri kapatarak sosyal medyada paylaşmaya başladı.

Bankalar yaptıkları uyarılarda hiç kimseyle anne kızlık soyadınızı paylaşmamanız için uyarı üstüne uyarı yaparken vatandaşların soyağacı bilgilerini açık bir şekilde sosyal medyada paylaşması kişisel veri güvenlikleri için tehlike oluşturuyor. Güvenliğiniz için soyağacı bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın.

Soyağacını arayanların sayısı 3 milyonu geçti!Soyağacını arayanların sayısı 3 milyonu geçti!

3 MİLYONDAN FAZLA SORGULAMA

e-Devlet üzerinden geçen akşam kullanıma açıldığı dakikadan bu saate kadar olan sürede 3 milyon 641 bin belge üretildi.

edelet

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Anahtar Kelimeler:
E Devlet soyağacı sorgulaması

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Ne soyacağı ya herkes kendisini çatalhöyükden geliyo sanıyo,o bilgilerde çıkan dedesini ninesini bilmeyen ölsün zaten.Bilmediğimiz bişey yok,annenin babası babanın dedesi ıvır kıvır.Onları zaten biliyoruz boş iş..
bi halta yaramıyor bende birşey var sandım ben zaten babamın dedesini ismini falanını filanını aike içinde anlatılmayla biliyorum
milletin işi gücü yok hemen devletin yaptığı bir açığı bulsak da sosyal medya da paylaşsak diye bekliyor. o telefonlar kadar akılları yok. buradan bilgilerimi alırlar mı üzerime kredi vs çekerler mi diye kredi kartı bilgilerimi kopyalabilirler mi diye hiç düşünmüyorlar. akılları fikirleri takipçi sayısı. beyin yok yeni nesilde beyin hiç yok.
Dikkat!! Soy ağacını öğreneyim derken, soysuzlara kapı açmayın.
1800 yılların sonunda soyadı olur mu diye düşünenler ölüm yıllarını bakmaları önemle rica olunur. Keza 1934 yılından sonra ölenler soyadı kanunundan faydalanmış oluyor ve soyadını almış oluyor.
soy ağacında babanemiz görünüyor dedemiz hiç görünmüyor
Soy ağacında verilen bilgiler çok özel bilgilerdir. Ama şimdi görüyoruz ki sorgulama yapanların masa üzerinde bu bilgiler, çöp sepetinde bu bilgiler, medyada, facebookta, her yerde yerlerde sürünüyor. Sakıncalı Bence yapılmaması gereken bir uygulama....
Benim merak ettiğim şey bu sağ görünen rahmetlilere oy pusulası basılıyor mu adresine seçmen kağıdı gidiyor mu? Ölü olduğu için oy kullanmıyordur yerine kimse değil mi?
Mezardakiler de oy kullandı..deniyordu işte onlar kim öğrendik..
Ayrıntılı olarak bilmesek de, aile içinde sözlü kültürle gelen bilgilerden daha öte bilgi yok. Ben ismini duymadığım dedelerim ve ninelerime ait kayıtlara ulaşabileceğimi umuyordum. Kayıtlı olanlar da bildiklerimin ayrıntısı o kadar
sürekli hata mesajı gönderiyorsunuz...nasıl bir soyağacı hazırladınız o bile belli değil,her tarafı hata dolu...3 defadır hata mesajı aldım....soyumuz mu yok ne........hahhahahahahahahahah
1890 doğumlu nenemin nenesi halen sağ görünüyor iyi mi
1800 yıllarında soyadı kanunu yokken ??
bu millet dolandırılmayı çok seviyor. bırakın hayatlarını yaşasınlar
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