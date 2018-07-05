E-Devlet'ten koruyucu aile atılımı!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, korunmaya muhtaç çocukların bakımının aile ortamında sağlanması için koruyucu aile hizmeti e-Devlet üzerinden daha da kolaylaştırıldı.

Koruyucu aile olmak için yapılacak başvurunun e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar tamamlandı. İkamet ettiği ilde bulunan İl Müdürlüğünden ya da Bakanlığın internet sitesindeki "Koruyucu Aile Olmak İstiyorum" butonundan ön başvuru yapabilen aileler, artık e-Devlet üzerinden de başvuru yapabilecekler. Böylelikle zahmetli işlemlerden aileler kurtulmuş olacak.

Ayrıca, Bakanlığın internet sitesindeki "Koruyucu Aile Olmak İstiyorum" butonundan başvurular alındıktan sonra randevu saati atanıyor, gerekli belgeler bu görüşmede alınıyor.

Daha kolay bir şekilde evlatlık işlemleri yapılabilecek!

YILIN BAŞINDAN İTİBAREN 482 BAŞVURU ALINDI

Elektronik ortamda yılın başından itibaren 482 başvuru alındığı açıklandı. Özellikle ülkemiz için bu sayı oldukça iyi. Daha da artmasını diliyoruz bu sayının.

Ek olarka Bakanlık tarafından koruyucu aile olma koşulları da kolaylaştırıldı. Koruyucu aile hizmetinin çocuklar üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla 2018 yılında uygulanmak üzere Koruyucu Aile Etki Analizi Projesi hazırlandı.