e-Devlet yeni hizmeti ile işler hızlanacak

Alt-üst soy bilgisi sorgulama hizmeti ile teknoloji gündemini uzun bir süre meşgul eden e-Devlet, Türkiye’nin dijitalleşmede en önemli kozu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının resmi işlerini daha rahat yapmasını sağlayan e-Devlet, bugün birbirinden yeni hizmetlerini kullanıma sundu.
Dernek sorgulama, icra dosyası sorgulama ve doğum yardımı sorgulama gibi hizmetleri herkesin kullanımına sunan e Devlet, yeni atılımı ile büyük beğeni toplayacak gibi görünüyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve yeni hizmetler ile sizleri baş başa bırakalım.
e-Devlet’in yeni hizmetleri!
İmar Barışı Kayıt Başvurusu ve Sorgulaması
Bu hizmeti kullanarak, imar kurallarına aykırı yapılarınız için kayıt başvurusunda bulunabilir ve başvurularınızı sorgulayabilirsiniz.
Dernek Sorgulama
Bu hizmeti kullanarak, sorgulanan kelimeyi içeren isimde dernek olup olmadığını görüntüleyebilirsiniz.
İcra Dosyası Sorgulama
Bu hizmet aracılığı ile yurt içi mahkemelerde adınıza açılmış ve taraf olduğunuz icra dosyalarını listeleyebilir ve detaylarını görüntüleyebilirsiniz.
Doğum Yardımı Başvuru Sonucu Sorgulama
Bu hizmeti kullanarak, doğum yardımı almak için yaptığınız başvurunun sonuçlarını ve(ya) aldığınız doğum yardımı için yaptığınız itirazların sonuçlarını sorgulayabilirsiniz..
Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi Sorgulama
Bu hizmeti kullanarak, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez veri tabanındaki Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres bilgilerinizi sorgulayabilirsiniz.
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