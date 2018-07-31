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E-spor beyazperdeye İyi Oyun ile geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.07.2018 17:32 | Son Güncelleme

Türkiye ve dünyada popüler olan e-spor heyecanı, sonbahar aylarında gösterime girecek bir film olan İyi Oyun ile sinemaya yansıyor.

E-spor beyazperdeye İyi Oyun ile geliyor!

Oyun hem ülkemizde hem dünyada giderek yaygınlaşan bir kavram. Milyonlarca kişinin oynadığı oyunlar, günümüzde önemli bir ekonomi haline geldi. İnsanlar bilgisayar ya da konsollara yatırım yaparken oyunlar ve oyuncular da pop starları gibi ünlüler. e-spor ise oyunların turnuvalarının yapıldığı ve yine dünya çapında milyonlarca oyunseveri bir araya getiren etkinlikler. Ülkemizde de onbinlerce kişinin katılımı ile oyun turnuvaları düzenleniyor. Bunlar arasında en popüler olanı ise League of Legends turnuvaları.
İyi Oyun'da Orkun Işıtmak da var

Dünyanın en yaygın oyunlarından biri olan ve Türkiye'de de hatırı sayılır bir kitlesi olan League of Legends, bir flimle beyazperdeye geliyor. Genç kuşağın önemli oyuncu isimlerini bir araya getiren İyi Oyun filminde bir League of Legends turnuvası sırasında yaşanan olaylar konu ediliyor. Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu, Yiğit Kirazcı, Hakan Kurtaş, Bahar Şahin ve Kerem Bürsin gibi ünlü oyuncuların yer aldığı filmde aynı zamanda ünlü YouTuber Orkun Işıtmak da bir karakteri canlandıracak. Çekimleri devam eden filmin sonbaharda vizyona girmesi bekleniyor.
e-spor beyazperdeye İyi Oyun ile geliyor

‘İyi Oyun’ adlı gençlik filmi, bilgisayar oyunu League of Legends’ın Türkiye’deki büyük turnuvasına hazırlanan beş gencin hikayesini anlatacak. Beş genç, turnuvada birinci olmak için heyecan dolu bir mücadeleye girecek. Doruk Acar, Hakan Baş, Alper Özdemir ve Alper Çağlar'ın yapım şirketi Eludis, Kemal Çömelek ve Kerem Bürsin'in yapım şirketi Braveborn ile Fikiron ortak yapımı olan ‘İyi Oyun’un yönetmen koltuğunda Netflix’in ilk Türk dizisi ‘The Protector’ın (Koruyucu) yönetmenliğini yapan Umut Aral otururken, senaryosunu ise Emre Sirel kaleme aldı.
İyi Oyun filminin konusu

Filmin konusuna göz atacak olursak: Cenk liseyi yeni bitirmiş bir çocuktur. Evin yükünü tek başına omuzlayan annesine yardım etmeye çalışan Cenk, yarı zamanlı çalıştığı internet kafede başkaları adına para ile oyun oynar. Fakat bir gün yeni kurulan bir takımın menajeri tarafından keşfedilince kendisini bambaşka bir dünyanın içerisinde bulur. Profesyonel oyun dünyasının içerisinde takım arkadaşları Batu, Naz, JJ, Aslan ve koçları Özer ile birlikte zorlu bir yolculuğa çıkan Cenk turnuvayı kazanmak için çabalar.
İyi Oyun Künye

Yapım Evi: Eludis, Fikiron
Tür: Gençlik/Espor
Yapımcı: Hakan Baş, Alper Çağlar, Doruk Acar
Yönetmen: Umut Aral
Oyuncular: Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu, Yiğit Kirazcı, Hakan Kurtaş, Bahar Şahin, Kerem Bürsin, Orkun Işıtmak
Senarist: Emre Sirel
Vizyon tarihi: Sonbahar 2018
Dağıtım: Mars Dağıtım

Oyunla ilgili bir teaser da yayınlandı. Teaser'da biraz fantastik öğeler yer alsa da genel olarak bir turnuva öncesinde yaşanan olaylarla karakterler arasındaki ilişki göz önüne seriliyor. İşte İyi Oyun filminin yayınlanan ilk görüntüleri:

Video:

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Anahtar Kelimeler:
E-Spor teknoloji

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