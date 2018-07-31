Oyun hem ülkemizde hem dünyada giderek yaygınlaşan bir kavram. Milyonlarca kişinin oynadığı oyunlar, günümüzde önemli bir ekonomi haline geldi. İnsanlar bilgisayar ya da konsollara yatırım yaparken oyunlar ve oyuncular da pop starları gibi ünlüler. e-spor ise oyunların turnuvalarının yapıldığı ve yine dünya çapında milyonlarca oyunseveri bir araya getiren etkinlikler. Ülkemizde de onbinlerce kişinin katılımı ile oyun turnuvaları düzenleniyor. Bunlar arasında en popüler olanı ise League of Legends turnuvaları.

İyi Oyun'da Orkun Işıtmak da var

Dünyanın en yaygın oyunlarından biri olan ve Türkiye'de de hatırı sayılır bir kitlesi olan League of Legends, bir flimle beyazperdeye geliyor. Genç kuşağın önemli oyuncu isimlerini bir araya getiren İyi Oyun filminde bir League of Legends turnuvası sırasında yaşanan olaylar konu ediliyor. Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu, Yiğit Kirazcı, Hakan Kurtaş, Bahar Şahin ve Kerem Bürsin gibi ünlü oyuncuların yer aldığı filmde aynı zamanda ünlü YouTuber Orkun Işıtmak da bir karakteri canlandıracak. Çekimleri devam eden filmin sonbaharda vizyona girmesi bekleniyor.

e-spor beyazperdeye İyi Oyun ile geliyor