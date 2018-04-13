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E-spor camiasına yeni bir üye katıldı: Bursaspor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.04.2018 14:58 | Son Güncelleme

Son bir kaç yıl içerisinde elektronik spor alanında önemli yatırımlar yapıldı. Özellikle Amerika, Japonya ve Kore gibi ülkelerde e-spor alanında faaliyet gösteren isimler, profesyonel futbolculardan bile fazla kazanmaya başladı.

E-spor camiasına yeni bir üye katıldı: Bursaspor

Ülkemizdeki popülaritesi gün geçtikçe artan elektronik sporun artık yeni bir üyesi daha var. Türkiye Süper Ligi’nin tecrübeli ekiplerinden biri olan Bursaspor, e-spor arenasında da boy göstereceğini açıkladı. İşte konu hakkındaki tüm detaylar.

Her ne kadar bu ülkelerdeki kadar olmasa da Türkiye’de de e-spora verilen önem günden güne artıyor. Görünen o ki artmaya da devam edecek. Keza e-spora yatırım yapan kulüplerin sayısı da belli bir seviyeye ulaşmış durumda.

Daha önce Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi Türk futbolunun önde gelen isimleri e-spor tarafında faaliyet göstereceklerini açıklamışlardı. Şimdi ise bu ekiplerin arasına Timsahlar da eklendi.

Yeşil – Beyazlı camiadan yapılan açıklamada, taraftarlardan gelen talep doğrultusunda, Bursaspor’un artık e-spor arenasında da boy göstereceği belirtildi.

Bursaspor’un League of Legends oyunun da rekabet edeceği ve bu alanda Rockville Teknoloji şirketi ile ortak hareket edecekleri açıklandı.

“Vadi artık daha tehlikeli” sloganıyla paylaşılan görselde, timsah pençesi ile açılan bir iz öne çıkartılarak, rakiplere göz dağı verildi. Bursaspor’un e-spor tarafındaki ayrıntıları Nisan ayının sonlarına doğru düzenleyeceği bir etkinlik ile paylaşması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bursaspor E-Spor

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