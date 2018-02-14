E-Ticaret Sohbetleri

Sektörde engin deneyimleri olan ve bundan önce Nokta, Sahibinden, HepsiBurada, Ideasoft gibi yerlerde çalışan ve şu anda Hürriyet Emlak'ta CPO pozisyonunda görev alan Gökhan Besen bizlere ürün yönetimi, deneyim tasarımı, agile yöntemlerden kısa kısa bahsedip bizleri bilgilendirecek.

Reklamcılık, tanıtım fotoğrafçılığı, yerl/yabancı birçok firmaya pazarlama alanında danışmanlık yapan, 360 derece ürün fotoğrafı sisteminin Türkiye’deki uygulayıcılarından birisi olan ve Fotometrik 360 adlı firmanın kurucusu olan Aydın Karadöller ise online pazarlamada fotoğraf kullanımının inceliklerini ve UX'in fotoğrafa etkisinden bahsedecek.

Rezervasyon: http://bit.ly/2GZWCjg

Faydalı Sohbetler

Dijital dünyadaysanız duyduğunuz 5 terimden birisi mutlaka SEO'dur. Herkes ya SEO konusunda çok uzman ya da hiçbir şey bilmiyor, kimisi ise bunun gereksiz olduğunu düşünüyor ve içerik iyiyse SEO'ya gerek yok diyor. Bizde bu ay iki konunun uzmanlarını çağırdık ve bununla alakalı sohbet edelim dedik.

Türkiye'de SEO denince akla ilk gelen firmalardan birisi olan SEM'de yöneticilik yapan Can Menteş bizlere SEO'nun ne olduğundan, ne işe yaradığından ve bilinmesi gerekenlerden bahsedecek. İçerik üretim platformu Wordapp'in CEO'su Cem Arel ise bizlerle içerik üretim ve SEO arasındaki ilişkiden ve içeriğin gücünden bahsedecek.

Rezervasyon: http://bit.ly/2E6xGJh