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e-Yoklama bugün başlıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.05.2018 09:21 | Son Güncelleme

e-Devlet’in askerlik için yeni hizmeti olan e-Yoklama, bugün kullanıma sunuluyor. Peki, askerlik yoklaması olarak da tabir edebileceğimiz e-Yoklama neler sunacak?

e-Yoklama bugün başlıyor!

Türkiye’nin dijitalleşmede en önemli atılımı olan e-Devlet, yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor. Mayıs ayının başında duyurulan askerlik yoklama olarak da tabir edebileceğimiz e-Yoklama hizmeti için geri sayım başlamış durumda. Peki, e-Devlet’in askerlik yoklama hizmeti ne zaman kullanıma sunulacak? ve bu hizmet T.C vatandaşlarına neler sunacak?

e-Yoklama neler sunacak?

Bugün resmi olarak kullanıma sunulacak olan bu yeni hizmet sayesinde; yoklama işlemi için gerekli olan bilgi formları e-Devlet üzerinden doldurulabilecek. Bu formları daha sonra aile hekimininize götürerek onaylatabileceksiniz. Yoklama hizmetinin yanında sağlık muayenesi için gerekli olan işlemleri de e-Devlet üzerinden gerçekleştirebileceksiniz.

Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı iş birliğinde başlatılan bu proje, Manisa ve Ankara‘da şimdiden denenmeye başlandı. 14 Mayıs’tan sonra bu hizmet Türkiye genelinde de kullanıma sunulacak.

Askerlik Yoklaması hizmeti sayesinde; askerlik şubesine gitmeden hızlı bir şekilde işlemleri internet ortamından yapmak büyük kolaylık sunacak. Ayrıca bu proje sayesinde aile hekimleri daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde askerlik yoklaması ve sağlık muayenesi işlemlerini yapabilecek.

e-Devlet, yeni hizmetleri ile özellikle kamu alanındaki işlemleri hafiflettiği gibi maliyetleri de düşürüyor. Önümüzdeki dönemde yeni duyurulacak olan hizmetler sayesinde, e-Devlet’in daha kullanışlı olacağını düşünüyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
E Devlet e-yoklama askerlik yoklaması

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