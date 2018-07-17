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Edge tarayıcıya çeviri desteği

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.07.2018 07:49 | Son Güncelleme

Microsoft’un iOS ve Android için sunduğu mobil web tarayıcısı Microsoft Edge, çok önemli yeni özellikler elde edecek. İşte sonraki güncellemeyle gelecek olan iyileştirmeler!

Edge tarayıcıya çeviri desteği

Mobilin en çok kullanılan web tarayıcılarından biri de Microsoft’un desteklediği Microsoft Edge. Internet Explorer’ın yerine devam ettirilen yeni ekosistemin bir parçası olan uygulama, bugün beta sürümünde yepyeni bir özelliği karşımıza çıkardı.

Geliştirici sürümünü kullananların yeni karşılaştığı detay, halihazırda pek çok tarayıcının sunduğu bir özellik. Bununla birlikte artık web sayfalarını otomatik olarak çevirme imkanı bulacağız. Microsoft’un çeviri servisini temel alan sistem, pek çok dili birbirleri arasında kolayca çevirmeye olanak tanıyor.

Yeni sürüm ayrıca Bing Rewards kullanıcılarının karşılaştığı bazı sorunlara da çözüm getirmiş. Bununla da sınırlı değil; birtakım performans iyileştirmeleri ve hata düzeltmeleri de paketin içeriğinde dahil edilmiş.

Beta kullanıcılarının testine henüz açılan sürümün ne zaman finale ulaşıp yayınlanacağı hakkında ise bilgimiz yok. Yeni özelliğe kavuşmak için bir süre daha beklemeniz gerekiyor.

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Microsoft Microsoft Edge

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