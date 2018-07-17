Edge tarayıcıya çeviri desteği

Mobilin en çok kullanılan web tarayıcılarından biri de Microsoft’un desteklediği Microsoft Edge. Internet Explorer’ın yerine devam ettirilen yeni ekosistemin bir parçası olan uygulama, bugün beta sürümünde yepyeni bir özelliği karşımıza çıkardı.
Geliştirici sürümünü kullananların yeni karşılaştığı detay, halihazırda pek çok tarayıcının sunduğu bir özellik. Bununla birlikte artık web sayfalarını otomatik olarak çevirme imkanı bulacağız. Microsoft’un çeviri servisini temel alan sistem, pek çok dili birbirleri arasında kolayca çevirmeye olanak tanıyor.
Yeni sürüm ayrıca Bing Rewards kullanıcılarının karşılaştığı bazı sorunlara da çözüm getirmiş. Bununla da sınırlı değil; birtakım performans iyileştirmeleri ve hata düzeltmeleri de paketin içeriğinde dahil edilmiş.
Beta kullanıcılarının testine henüz açılan sürümün ne zaman finale ulaşıp yayınlanacağı hakkında ise bilgimiz yok. Yeni özelliğe kavuşmak için bir süre daha beklemeniz gerekiyor.
Uygun fiyatlı Moto E5 Play Android Go Edition duyuruldu
Bodrum’da alevli gece! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı
ABD'den Trump'ın açıklamalarına tepki: Utanç verici
Otobüs şoförüne döner bıçaklı saldırı
İşte Türkiye'nin en 'utangaç' illeri
Ankara'nın Polatlı ilçesinde fabrikada patlama!
Trump-Putin zirvesinin üzerinden saatler geçmeden yeni kriz patladı! ABD’de bir Rus casusluk şüphesiyle gözaltına alındı
En çok arıza yapan akıllı telefonlar belli oldu! Liste oldukça şaşırtıcı…
Apple’dan sonra Samsung da zam yaptı! İşte yeni fiyatlar…
Yan odadaki karısını aldattı! 'Sesleri duymamak için...'
Başbakan eski Yardımcısı Bekir Bozdağ, Anayasa Komisyonu Başkanı oldu
CHP Sözcüsü Tezcan: Edindiğimiz izlenim imzanın toplanamayacağı yönünde
Burası ne Akdeniz ne de Ege! Avrupa ve Türkiye'den turist akıyor
'İnsan ömrü 175 yıla uzayabilir' Osmaniyeli bilim insanından flaş iddia
Kalp rahatsızlığı belirtileri nelerdir?
Okuyucu Yorumları 0 yorum