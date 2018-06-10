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Efsane tarihe karışıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.06.2018 14:24 | Son Güncelleme

Hem Türkiye'de hem dünyada internetin yaygınlaştığı dönemin simgelerinden biri olan Yahoo Messenger 17 Temmuz 2018 itibariyle kapanıyor.

Efsane tarihe karışıyor

MSN ve ICQ gibi rakipleriyle bir dönemin en çok kullanılan anlık mesajlaşma programlarından olan Yahoo Messenger, bu tarihten sonra kullanılamayacak. Uygulama kapandıktan sonra sohbet geçmişine de ulaşılamayacak.

Konuyla ilgili açıklama Yahoo'nun resmi bloğundan yapıldı. İşte o açıklama:

"Yahoo Messenger, 17 Temmuz 2018'den sonra artık desteklenmeyecek. O zamana kadar hizmeti normal bir şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak 17 Temmuz'dan sonra sohbetlerinize artık erişemeyeceksiniz ve hizmet artık çalışmayacak."

20 yıldır kullanımda olan uygulama, WhatsApp, Snapchat, Facebook Messenger gibi farklı alternatiflerin çıkmasıyla beraber popülerliğini kaybetmişti. Bilgisayar üzerinden kullanılabilen uygulama yukarıda isimlerini belirttiğimiz mobil cihazlarda kullanılabilen rakipleri karşısında tutunamadı. Her ne kadar Yahoo Messenger mobil uygulama desteği de sunsa da geç gelen bu özellik platforma bir fayda sağlamamıştı.

Eğer sizin de Yahoo Messenger üzerinde bir hesabınız ve sohbet geçmişiniz varsa 17 Temmuz'a kadar verilerinizi alıp yedeklemenizi öneririz. Mesalaşma platformunun resmi sitesinden kullanıcı bilgilerinizi girerek verilerinizi görebilirsiniz.

Yahoo'nun anlık mesajlaşma uygulaması Yahoo Messenger Temmuz ayından itibaren kapanıyor.

Yahoo Messenger tarihe karışıyor

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Anahtar Kelimeler:
Yahoo Messenger teknoloji

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