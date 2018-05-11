Ekranın telefonu olmuş: Lenovo Z5 tamamen ekrandan oluşacak!

Lenovo çerçevesiz akıllı telefon furyasına sonunda katılıyor. Daha önce ürettiği akıllı telefonlarda yüksek ekran kasa oranlarına çıkamayan Lenovo, son açıklamasına bakılırsa bu söylemleri tarihe gömecek bir akıllı telefon çıkartacak, o akıllı telefon Lenovo Z5 olacak.

LENOVO Z5’İ LENOVO YÖNETİCİSİ AÇIKLADI



Lenovo yöneticisi Chang Cheng, yaptığı açıklamada üreteceklerini yeni akıllı telefonları Lenovo Z5’in ekran kasa oranının yaklaşık olarak %95 olacağını açıkladı. Cheng böylece neredeyse tamamen çerçevesiz ilk akıllı telefonun müjdesini verdi. Weibo’da yaptığı açıklamayla heyecan yaratmayı başaran Cheng, ayrıca Lenovo Z5’in ilk fotoğraflarını da meraklılarıyla buluşturdu.

LENOVO Z5 ÖZELLİKLERİ VE TASARIMI



Lenovo Z5’in ön tarafında ekrandan başka bir şey yok. Telefonun ahizesi tıpkı Xiaomi Mi Mix serisinde olduğu gibi çok küçük bir alanı kaplayacak şekilde yerleştirilmiş gibi. Ancak Lenovo Z5’te kemik iletim ses sisteminin de kullanılması olası.

İŞTE ÇERÇEVESİZ LENOVO Z5’İN TANITIM TARİHİ



Telefonda ön kamera ise ilginç bir şekilde yok. Kanımca arka kamera aynı zamanda ön kamera işlevi görecek, böylece ön tarafın tamamen ekrandan oluşması mümkün olacak. Lenovo Z5’in tanıtım tarihi ise şimdilik bilinmiyor. Ancak telefonun en geç 2019 yılında piyasada olması olası görünüyor.

