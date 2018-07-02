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Eksik özellik Spotify’a çok yakında geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.07.2018 09:25 | Son Güncelleme

Dünyanın en popüler müzik platformu Spotify, çok uzun süredir beklenen bir özelliği nihayet Android kullanıcılarının kullanımına sunuyor. Güncelleme yakında dağıtılacak.

Eksik özellik Spotify’a çok yakında geliyor

Spotify’ı mobilden sık kullanan biriyseniz, mutlaka fark etmişsinizdir. Kendi listelerinizi düzenlemeniz için doğrudan bir imkan bulunmuyor. Pek çok kullanıcı, liste düzenlemeleri için bilgisayar üzerinden düzenleme yolunu seçiyor. Neyse ki uzun süredir kullanıcıların şikayetçi olduğu bu durum en sonunda değişiyor. Ne zaman yayınlanacağı belirtilmeyen güncellemenin, ilk aşamada sınırlı sayıda kullanıcıyla deneneceğini açıklandı.

Şirket güncellemenin kısa süre içerisinde kullanıma açılacağını, bir kullanıcının sorusuna şu cevabı vererek duyurdu:

“iPod’umda şarkılarımı çalma listemde elle taşıyabiliyorum, ancak aynı şeyi daha çok kullandığım telefonumda yapamıyorum. Tüm cihazlarda bu seçeneğin olması daha kolay olurdu.”

“Güzel fikirlerimiz üzerinde çalıştığımızı duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Yakında yayınlanacak olan Android sürümü, başta az sayıda kullanıcının kullanabileceği bu özelliği beraberinde getirecek. Daha yeni haberlerimiz olduğunda yine sizlerle burada paylaşıyor olacağız.”

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Spotify Spotify eksik özellik

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