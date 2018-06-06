HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Elektrikli Fiat 500e oldukça ses getirecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.06.2018 10:32 | Son Güncelleme

Önde gelen otomotiv üreticilerinden biri olan Fiat, 2022 yılına kadar 30’dan fazla elektrikli otomobil modeli ile piyasada yer edinmek istiyor.

Elektrikli Fiat 500e oldukça ses getirecek

Otomotiv dünyasının önde gelen üreticilerinden biri olan FCA (Fiat Chrysler Automobiles) elektrikli otomobil dünyası içerisinde biraz geri kalmış gözüküyor. Firma bu durumuda göz önüne alarak bu alanda hamle yapmak istiyor. Firma, Fiat 500 ailesinin de dahil olduğu 30’dan fazla model elektrikli modelini 2022 yılına kadar piyasaya sürmeyi düşünüyor.
İlk defa, Fiat tarafından yakın dönemde piyasaya sürülen fakat olumlu sonuç alınamayan elektrikli Fiat 500e’nin 2020 yılında yeni nesille birlikte geri döneceği söylendi. Bu ufak elektrikli otomobilin en küçük olan motoru kullanacağı söyleniyor.

Bunun yanında Fiat 500 ailesi 500’ün station wagon türevide diyebileceğimiz Fiat 500 Giardiniera versiyonu ile daha fazla çeşitlilik kazanacak.

FCA CEO’su, Fiat 500 Giardiniera adını alan station wagon türevinin iç hacim konusunda kendi sınıfının içerisinde ön planda olacağının ve farklı tasarıma sahip olacağının vurguladı. Fiat 500 ailesine mensup olan Giardiniera’nın 500e ile aynı motora sahip olacağı, yeni nesil 500X ve 500L modellerinde ise tam elektrikli yerine yeni hibrid motorlar tercih edileceği söylendi.

Bu hamlelerin yanında lüks segment modellerden biri olan Maserati Alfieri’de 2020 yılında üretilecek olan elektrikli motor tercih edilirken, Mainstream adı verilen motor ise Jeep Grand Commander ile boy gösterecek. Premium adını alan elektrikli model Maserati Quattroporte ise 2022 yılında yollardaki yerini alacak.

Sonuç olarak firma yaptığı bu hamlelerle elektrikli otomobil piyasasından pay kapmak için herşeyi yaptığını kanıtlamış oluyor. Tüm bunlara rağmen FCA’nın satacağı araçların çoğunluğunu yine fosil yakıtlı modellerden meydana gelecek.

Han Solo, zarar eden ilk Star Wars filmi oldu!

PARTNERKorkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...Korkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...
Dışı seni içi beni yakar: Yeni Audi Q8 tanıtıldı!Dışı seni içi beni yakar: Yeni Audi Q8 tanıtıldı!
Asus’un yeni akıllı saati hayatınızı kurtaracak!Asus’un yeni akıllı saati hayatınızı kurtaracak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fiat Chrysler Automobiles Fiat 500

En Çok Okunan Haberler

Kandil'e operasyonu 'apoletli paşa' İsmail Metin Temel yönetecek

Kandil'e operasyonu 'apoletli paşa' İsmail Metin Temel yönetecek

Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı!

Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı!

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Efsane sunucu Erkan Yolaç yoğun bakımda (Erkan Yolaç kimdir)

Efsane sunucu Erkan Yolaç yoğun bakımda (Erkan Yolaç kimdir)

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

İlginizi Çekebilir

PES 2019’da her takım var Borussia Dortmund yok! İşte nedeni…

PES 2019’da her takım var Borussia Dortmund yok! İşte nedeni…

WhatsApp’tan şok açıklama! Artık bu telefonlara WhatsApp indirilemeyecek

WhatsApp’tan şok açıklama! Artık bu telefonlara WhatsApp indirilemeyecek

Sadece IQ'su 146 ve üzeri olan insanlar bu matematik testini geçebiliyor

Sadece IQ'su 146 ve üzeri olan insanlar bu matematik testini geçebiliyor

Apple, 2019’un iPhone’ları için önemli bir karar aldı!

Apple, 2019’un iPhone’ları için önemli bir karar aldı!

Instagram'ın büyük tuzağına dikkat

Instagram'ın büyük tuzağına dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Oyuncular Asus Rog Phone'a bayılacaklar

Oyuncular Asus Rog Phone'a bayılacaklar

Uygun fiyatı ile fark yaratacak: Xiaomi Mi A2 Lite

Uygun fiyatı ile fark yaratacak: Xiaomi Mi A2 Lite

iOS 12 Beta indirmeye hazır

iOS 12 Beta indirmeye hazır

Screen pad özelliğiyle fark yaratıyor

Screen pad özelliğiyle fark yaratıyor

Yüksek hızlı 4G yönlendirici

Yüksek hızlı 4G yönlendirici

Meksika bankalarını soydular

Meksika bankalarını soydular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.