Elektrikli Fiat 500e oldukça ses getirecek

Otomotiv dünyasının önde gelen üreticilerinden biri olan FCA (Fiat Chrysler Automobiles) elektrikli otomobil dünyası içerisinde biraz geri kalmış gözüküyor. Firma bu durumuda göz önüne alarak bu alanda hamle yapmak istiyor. Firma, Fiat 500 ailesinin de dahil olduğu 30’dan fazla model elektrikli modelini 2022 yılına kadar piyasaya sürmeyi düşünüyor.

İlk defa, Fiat tarafından yakın dönemde piyasaya sürülen fakat olumlu sonuç alınamayan elektrikli Fiat 500e’nin 2020 yılında yeni nesille birlikte geri döneceği söylendi. Bu ufak elektrikli otomobilin en küçük olan motoru kullanacağı söyleniyor.

Bunun yanında Fiat 500 ailesi 500’ün station wagon türevide diyebileceğimiz Fiat 500 Giardiniera versiyonu ile daha fazla çeşitlilik kazanacak.

FCA CEO’su, Fiat 500 Giardiniera adını alan station wagon türevinin iç hacim konusunda kendi sınıfının içerisinde ön planda olacağının ve farklı tasarıma sahip olacağının vurguladı. Fiat 500 ailesine mensup olan Giardiniera’nın 500e ile aynı motora sahip olacağı, yeni nesil 500X ve 500L modellerinde ise tam elektrikli yerine yeni hibrid motorlar tercih edileceği söylendi.