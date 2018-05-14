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Elektrikli MINI Cooper geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.05.2018 08:19 | Son Güncelleme

Minik otomobillerin kült markası MINI, hali hazırda Avrupa için elektrikli bir MINI Cooper üzerinde çalışmalarını bitirdi. Önümüzdeki yıl ise modelini piyasaya çıkarmayı planlıyor.

Elektrikli MINI Cooper geliyor

Öte yandan son dönemde önlenilemez bir yükselişe geçen Çin otomotiv endüstrisi Avrupalı üreticileri kendine çekmeyi başarıyor. Alman üretici de Çin’e doğru stratejik bir eğilim gösteriyor. İkinci elektrikli modelini Çin’de üretmeyi planlayan MINI, bu modelin Çin’e özel olacağını açıkladı.

İkinci elektrikli MINI Cooper için mimari platform da dahil olmak üzere, proje ile ilgili birçok teknik sorun çözüme kavuştu. Ancak yeni modelin markanın biraz pahalıya mâl olan önden çekişli UKL platformu üzerine inşa edilip edilmeyeceği henüz belli değil. Ancak Alman üreticinin uzun zamandır Çin’li ortakları ile birlikte MINI Cooper mimarisine uygun yeni bir platform geliştirmek istediğini biliyoruz.

Hepsinden önce Alman üreticinin, Çin için üreteceği yeni elektrikli MINI Cooper için tasarım, platform, üretim ve lojistik haklarını satın alması gerekiyor. Üretici için en büyük sıkıntılardan biri aracın Çin’de üretilecek olmasına rağmen lityum-iyon pillerin yerel kaynaklardan tedarik edilemiyor olması. Hâl böyle olunca üretici pilleri BMW’nin Bavyera’da yer alan e-mobilite merkezinden tedarik etmek zorunda kalacak. Öncelikle bu sorunun aşılması gerekiyor.

MINI, tüm bu sorunları halledebilir ise tamamen Çin’e uygun olan bu modelle Çin pazarını fethedebilecek. Alman üretici bunu umuyor. Çünkü MINI, şu anda çok az sayıda elektrikli otomobil üretiyor ve EV modellerinden henüz bir kâr edemiyor. Ancak önümüzdeki yıllarda elektrikli güç aktarma organları üzerindeki gelişimini tamamladığında daha büyük çapta elektrikli araç üretimi ve satışı gerçekleştireceğine neredeyse şüphe yok.

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Mini Cooper mini

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