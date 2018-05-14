Elektrikli MINI Cooper geliyor

Öte yandan son dönemde önlenilemez bir yükselişe geçen Çin otomotiv endüstrisi Avrupalı üreticileri kendine çekmeyi başarıyor. Alman üretici de Çin’e doğru stratejik bir eğilim gösteriyor. İkinci elektrikli modelini Çin’de üretmeyi planlayan MINI, bu modelin Çin’e özel olacağını açıkladı.

İkinci elektrikli MINI Cooper için mimari platform da dahil olmak üzere, proje ile ilgili birçok teknik sorun çözüme kavuştu. Ancak yeni modelin markanın biraz pahalıya mâl olan önden çekişli UKL platformu üzerine inşa edilip edilmeyeceği henüz belli değil. Ancak Alman üreticinin uzun zamandır Çin’li ortakları ile birlikte MINI Cooper mimarisine uygun yeni bir platform geliştirmek istediğini biliyoruz.

Hepsinden önce Alman üreticinin, Çin için üreteceği yeni elektrikli MINI Cooper için tasarım, platform, üretim ve lojistik haklarını satın alması gerekiyor. Üretici için en büyük sıkıntılardan biri aracın Çin’de üretilecek olmasına rağmen lityum-iyon pillerin yerel kaynaklardan tedarik edilemiyor olması. Hâl böyle olunca üretici pilleri BMW’nin Bavyera’da yer alan e-mobilite merkezinden tedarik etmek zorunda kalacak. Öncelikle bu sorunun aşılması gerekiyor.