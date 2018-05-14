HABER

Elektrikli MINI Cooper geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.05.2018 09:31 | Son Güncelleme

Minik otomobillerin kült markası MINI, hali hazırda Avrupa için elektrikli bir MINI Cooper üzerinde çalışmalarını bitirdi. Önümüzdeki yıl ise modelini piyasaya çıkarmayı planlıyor.

Elektrikli MINI Cooper geliyor

Öte yandan son dönemde önlenilemez bir yükselişe geçen Çin otomotiv endüstrisi Avrupalı üreticileri kendine çekmeyi başarıyor. Alman üretici de Çin’e doğru stratejik bir eğilim gösteriyor. İkinci elektrikli modelini Çin’de üretmeyi planlayan MINI, bu modelin Çin’e özel olacağını açıkladı.

İkinci elektrikli MINI Cooper için mimari platform da dahil olmak üzere, proje ile ilgili birçok teknik sorun çözüme kavuştu. Ancak yeni modelin markanın biraz pahalıya mâl olan önden çekişli UKL platformu üzerine inşa edilip edilmeyeceği henüz belli değil. Ancak Alman üreticinin uzun zamandır Çin’li ortakları ile birlikte MINI Cooper mimarisine uygun yeni bir platform geliştirmek istediğini biliyoruz.

Hepsinden önce Alman üreticinin, Çin için üreteceği yeni elektrikli MINI Cooper için tasarım, platform, üretim ve lojistik haklarını satın alması gerekiyor. Üretici için en büyük sıkıntılardan biri aracın Çin’de üretilecek olmasına rağmen lityum-iyon pillerin yerel kaynaklardan tedarik edilemiyor olması. Hâl böyle olunca üretici pilleri BMW’nin Bavyera’da yer alan e-mobilite merkezinden tedarik etmek zorunda kalacak. Öncelikle bu sorunun aşılması gerekiyor.

MINI, tüm bu sorunları halledebilir ise tamamen Çin’e uygun olan bu modelle Çin pazarını fethedebilecek. Alman üretici bunu umuyor. Çünkü MINI, şu anda çok az sayıda elektrikli otomobil üretiyor ve EV modellerinden henüz bir kâr edemiyor. Ancak önümüzdeki yıllarda elektrikli güç aktarma organları üzerindeki gelişimini tamamladığında daha büyük çapta elektrikli araç üretimi ve satışı gerçekleştireceğine neredeyse şüphe yok.

[LG Q7 özellikleri ortaya çıktı
](https://donanimgunlugu.com/lg-q7-ozellikleri-ortaya-cikti-168111)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan misafir öğrencilere müjdeCumhurbaşkanı Erdoğan'dan misafir öğrencilere müjde
Bakan açıkladı! 18 bin personel alınacak!Bakan açıkladı! 18 bin personel alınacak!
Fatih Portakal'dan canlı yayında Erdoğan'a çağrıFatih Portakal'dan canlı yayında Erdoğan'a çağrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
elektrik Mini Cooper otomobil

En Çok Okunan Haberler

Temel Karamollaoğlu 'uyarıyorum' dedi tarih verdi

Temel Karamollaoğlu 'uyarıyorum' dedi tarih verdi

Silivri Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı

Silivri Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı

Survivor'da takımlar ve adalar neden birleşmedi? Acun Ilıcalı'dan birleşme partisi açıklaması

Survivor'da takımlar ve adalar neden birleşmedi? Acun Ilıcalı'dan birleşme partisi açıklaması

Ödüllü oyuncu Selen Uçer Çukur dizisine katılıyor!

Ödüllü oyuncu Selen Uçer Çukur dizisine katılıyor!

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

24 Haziran seçimleri iptal mi edilecek? Çok konuşulacak iddia

24 Haziran seçimleri iptal mi edilecek? Çok konuşulacak iddia

İlginizi Çekebilir

Müjde! YouTube’un göz kamaştıran özelliği iPhone’a geldi

Müjde! YouTube’un göz kamaştıran özelliği iPhone’a geldi

İstanbul'un en çapkın semti hangisi? İşte flörtte en şanlı yerler

İstanbul'un en çapkın semti hangisi? İşte flörtte en şanlı yerler

WhatsApp coştu bir kere: Instagram WhatsApp’a geldi!

WhatsApp coştu bir kere: Instagram WhatsApp’a geldi!

Skoda’nın artan satış başarısından rahatsız!

Skoda’nın artan satış başarısından rahatsız!

Huawei artık akıllı telefon satamayacak!

Huawei artık akıllı telefon satamayacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Smart Fortwo geri çağrıldı!

Smart Fortwo geri çağrıldı!

WhatsApp’ın son sürüm indirmeye hazır!

WhatsApp’ın son sürüm indirmeye hazır!

FIFA 19, UEFA lisansını da altı

FIFA 19, UEFA lisansını da altı

e-Yoklama bugün başlıyor!

e-Yoklama bugün başlıyor!

Elektrikli MINI Cooper geliyor

Elektrikli MINI Cooper geliyor

Honor 7S uygun fiyatıyla dikkat çekiyor

Honor 7S uygun fiyatıyla dikkat çekiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.